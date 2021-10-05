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新疆伊犁爆新冠疫情封交通 遊客就地隔離

記者賴錦宏／北京5日電
伊寧火車站滯留大批旅客。(視頻截圖)
伊寧火車站滯留大批旅客。(視頻截圖)

正值中國十一長假旅遊旺季，新疆迎來各地遊客，但由於伊犁霍爾果斯市3日傳出新增2例母女本土無症狀感染的突發疫情，導致大批遊客的新疆之旅提前結束。官方要求，在伊犁的遊客就地隔離，暫時不能離開。伊犁州的伊寧機場和火車站配合疫情防控，陸空交通暫停，大批遊客被困。

來源：YouTube

正觀新聞報導，自3日起，新疆烏魯木齊地窩堡、庫爾勒、阿克蘇、伊寧等多個機場進出港航班均大範圍取消，境內進、出港航班取消率分別為72%和61%，取消班次已超過20架次。

香港文匯報報導，霍爾果斯市首輪全員核酸檢測全陰。目前新疆正在排查有伊犁旅居史人員，因疫情滯留伊犁州的遊客暫時限制離開。9月中旬開啟從肇慶到新疆「西北自駕遊」的陳小姐，10月3日因為開車路過霍爾果斯口岸時「加了個油」，意外遭遇疫情，被安排到特克斯縣美麗華酒店集中隔離14天。她表示，「來的時候好好的，現在回不去了，希望疫情能夠早日結束。」

伊犁州那拉提景區附近一位民宿老闆3日晚表示，自家民宿已住滿，有20人左右，都是外地來旅遊的。伊寧市的一家酒店領班則表示，目前酒店遊客以本地客人居多，在酒店等待進行核酸檢測，按規定暫時不能離開酒店。

一位來自四川遂寧的遊客稱，2日他才到伊寧，準備前往獨庫公路旅遊。3日上午9時許，得知伊犁州發現無症狀感染者，他不得不取消旅遊，準備乘飛機離開。但12時許，當地就宣布實行管控，航班被取消，機票也自動退款，目前他住在飯店。自從宣布管控，街上門店關門，他的晚飯就是房間裡的泡麵。

同樣只能居住在酒店的還有遊客曹女士（化姓），她從廣東出發，在新疆自駕旅遊已經近十天了。3日，她在特克斯八卦城附近的酒店內突然接到通知，需要轉運到專門的酒店進行隔離，詢問工作人員才得知因為霍爾果斯出現突發疫情，而她近日曾經過霍爾果斯口岸，所以需要集中隔離。3日，曹女士在社交平台發布了自己在救護車上轉運視頻，記錄自己的隔離生活。

另據了解，新疆除伊犁州之外的其他主要景區景點，在嚴格落實疫情常態化防控的情況下，目前都在正常運行之中。

通報指，3日傳出2例本土無症狀感染者為母女。母親9月19日從成都乘機在蘭州機場轉機至伊寧機場，在伊寧機場進行核酸檢測後駕車返回霍爾果斯市，途經伊寧市巴彥岱鎮。9月26日、29日核酸檢測均為陰性。

央視報導，中國國家衛健委已派出工作組，赴新疆伊犁指導疫情處置工作。在此之前，中國也曾分別派出工作組，前往江蘇、福建、黑龍江等疫情嚴峻地區指導防控。

街上門店關門。（取材自正觀新聞）
街上門店關門。（取材自正觀新聞）

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