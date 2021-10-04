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怕新郎沒零花錢…山東好友千枚硬幣當禮金

中國新聞組／北京4日電
1000枚1元硬幣當禮金，讓負責禮金登記的人傻眼。（視頻截圖）
1000枚1元硬幣當禮金，讓負責禮金登記的人傻眼。（視頻截圖）

山東日照一名男子為了幫好朋友在婚禮當天增加喜氣，特意準了1000枚1元硬幣當禮金。男子的妻子孫女士表示，「他怕好兄弟結婚後沒有零花錢」；因為男子自己結婚時所有的禮金都由妻「保管」了，「他可能是不想好兄弟重蹈覆轍吧」。

極目新聞報導，孫女士表示，婚禮現場送硬幣的其實不止他們一家，而是三家。她丈夫和兩位朋友各準備了1000枚1元硬幣，他們特意提前10天兌換，並買了盒子整理好，最後還借用鄰居家的真空包裝機封裝起來。「百元大鈔通常會在結婚後上交或集中存起來，他怕好兄弟結婚後沒有零花錢，乾脆就用零錢隨禮。」孫女士說。

買了盒子整理好，最後還借用鄰居家的真空包裝機封裝起來。（視頻截圖）
買了盒子整理好，最後還借用鄰居家的真空包裝機封裝起來。（視頻截圖）

據現場視頻顯示，負責禮金登記的人看見他們掏出幾大盒硬幣，一時之間不知該如何反應，旁邊的人則紛紛拿手機拍照。 「對大家來說這都是一個驚喜。」孫女士表示，新郎得知幾個好兄弟用硬幣隨禮時也十分激動。孫女士事後聽丈夫轉述，這1000元硬幣新郎並未上交給妻子。「能為好朋友婚禮上增添一點喜色，我們也很高興，主要還是圖個開心。」

另一位送硬幣男子的家屬表示，好朋友結婚他們也是想有點創意，現在看來也達到了效果，大家知道這個事情都很開心。

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