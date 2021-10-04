我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」:普亭情婦＆梁振英海外密帳

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

百萬瑪莎拉蒂婚車燒成空殼 婚禮照辦

中國新聞組／北京4日電
瑪莎拉蒂婚車被燒成空殼。（取材自極目新聞）
瑪莎拉蒂婚車被燒成空殼。（取材自極目新聞）

安徽省合肥市廬江縣樂橋鎮一對新人2日舉辦婚禮，不料當新郎新娘步下瑪莎拉蒂婚車後，車子突然起火燃燒，雖然未造成人員傷亡，但價值百萬的瑪莎拉蒂婚車則被燒成了空架。

極目新聞報導，現場目擊者表示，新郎是樂橋鎮本地人，新娘則是安徽宿州人，兩人都在外地工作，十一假期回家舉辦婚禮。「被燒的瑪莎拉蒂是主婚車，新郎和新娘才剛下車，婚車就起火了。火是從車底燒起來的。」據他推測，可能是婚車停在了燃放完的鞭炮屑上面，鞭炮屑起火引燃了婚車。婚車是一輛黑色的瑪莎拉蒂，據說是找當地婚慶公司租的。「出事後消防隊就來了，也報了保險，沒有影響到婚禮的正常舉行。」

另一位目擊者表示，2日上午11時許，他看到在樂橋鎮二環路路口一輛轎車起火，聽鄰居說是一輛價值百萬元的瑪莎拉蒂婚車。「結婚的人家平時是做小生意的，沒有聽說人員受傷。」

當地一婚車租賃公司工作人員表示，事發車輛並非來自他們公司。「那個車從車型看應該是瑪莎拉蒂總裁版，價值大概100萬左右。」該工作人員稱，如果是租賃的話，一天的租金在1100元左右。

根據視頻顯示，出事的婚車車身已被燒成灰白色，輪胎也已燒毀，車體幾乎被燒成空架。現場有不少人圍觀，消防救援人員正在進行善後工作。據了解，意外事件並未影響當天的婚禮。

工作 租金 保險

上一則

怕新郎沒零花錢…山東好友千枚硬幣當禮金

下一則

長城保安抽菸 被拍視頻恐丟工作 網批遊客多事

延伸閱讀

中國十一景區亂象多 遊客滯留、帳篷滿天飛

中國十一景區亂象多 遊客滯留、帳篷滿天飛
2前提若達成…鍾南山：中國今年底可望完全開放

2前提若達成…鍾南山：中國今年底可望完全開放
睽違1年 虎年華埠花車巡遊 明春歡樂登場

睽違1年 虎年華埠花車巡遊 明春歡樂登場
恒大汽車半停擺 員工休假到月底

恒大汽車半停擺 員工休假到月底

熱門新聞

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台