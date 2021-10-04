百萬瑪莎拉蒂婚車燒成空殼 婚禮照辦

瑪莎拉蒂婚車被燒成空殼。（取材自極目新聞）

安徽省合肥市廬江縣樂橋鎮一對新人2日舉辦婚禮，不料當新郎新娘步下瑪莎拉蒂婚車後，車子突然起火燃燒，雖然未造成人員傷亡，但價值百萬的瑪莎拉蒂婚車則被燒成了空架。

極目新聞報導，現場目擊者表示，新郎是樂橋鎮本地人，新娘則是安徽宿州人，兩人都在外地工作 ，十一假期回家舉辦婚禮。「被燒的瑪莎拉蒂是主婚車，新郎和新娘才剛下車，婚車就起火了。火是從車底燒起來的。」據他推測，可能是婚車停在了燃放完的鞭炮屑上面，鞭炮屑起火引燃了婚車。婚車是一輛黑色的瑪莎拉蒂，據說是找當地婚慶公司租的。「出事後消防隊就來了，也報了保險 ，沒有影響到婚禮的正常舉行。」

另一位目擊者表示，2日上午11時許，他看到在樂橋鎮二環路路口一輛轎車起火，聽鄰居說是一輛價值百萬元的瑪莎拉蒂婚車。「結婚的人家平時是做小生意的，沒有聽說人員受傷。」

當地一婚車租賃公司工作人員表示，事發車輛並非來自他們公司。「那個車從車型看應該是瑪莎拉蒂總裁版，價值大概100萬左右。」該工作人員稱，如果是租賃的話，一天的租金 在1100元左右。

根據視頻顯示，出事的婚車車身已被燒成灰白色，輪胎也已燒毀，車體幾乎被燒成空架。現場有不少人圍觀，消防救援人員正在進行善後工作。據了解，意外事件並未影響當天的婚禮。