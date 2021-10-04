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湖北新娘掛60金鐲…客問脖子痠嗎 她說還能堅持

中國新聞組／北京4日電
新娘身上掛滿了金鐲子，據悉一個金鐲子100克，一共60個。（視頻截圖）
新娘身上掛滿了金鐲子，據悉一個金鐲子100克，一共60個。（視頻截圖）

湖北天門一對新人利用「十一」假期舉辦婚禮，新娘身上共掛了60個大大的金鐲子，讓人很難挪開眼。據新娘表哥表示，新郎在深圳工作，「兩人的經濟條件都好」。網友則紛紛表示這樣炫富真的沒意義，缺乏正能量。

飯點資訊報導，新娘所掛金鐲子一個100克，60個就是6000克。現場有賓客向新娘子打趣的問，「戴了這麼長時間，脖子痠了沒有？」新娘子笑著稱，「不痠，還能堅持一會兒。」

新娘身上掛滿了60個金鐲子。（視頻截圖）
新娘身上掛滿了60個金鐲子。（視頻截圖）

報導說，近來在結婚現場，新娘子全身掛滿金鐲子已不算什麼新鮮事。此前廣東的一位新娘也曾因「渾身是金」引起熱議，這位新娘雖然被掛在身上金鐲子「壓」得舉步為艱，但依然滿臉笑意，絲毫不介意背負身上這個沉重的「負擔」。

澳門賭王家族的何超盈當年結婚時，也曾掛著一身純金鳳鐲，渾身貴氣，因為何超盈有孕在身，體態豐腴，感覺像是皇太后駕臨。

報導指出，結婚時新娘全身掛滿金手鐲，主要是廣東福建沿海一帶比較流行。黃金在中國人的傳統觀念裡就是吉祥富貴、是身分地位的象徵。尤其是在嫁娶這樣喜慶的日子，許多人相信新娘佩戴的黃金越多，越能驅邪保平安。據了解，金手鐲一般都是親戚送的，或者是娘家準備的，金手鐲越多，表示家族團結、實力強大，排場那是相當足，但也常常招致炫富惡評。

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