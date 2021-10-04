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浙江衛視誤把雷軍當周鴻禕 周鴻禕自嘲：是我嗎？

中國新聞組／北京4日電
浙江衛視節目的字幕將小米科技的創始人雷軍寫成了周鴻禕，（取材自每日經濟新聞）
浙江衛視節目的字幕將小米科技的創始人雷軍寫成了周鴻禕，（取材自每日經濟新聞）

浙江衛視一檔新聞類節目播出小米科技創始人、董事長雷軍的採訪，竟錯寫為「小米科技創始人董事長周鴻禕」。對此，周鴻禕在朋友圈發問，「這是我嗎？」並配上截圖；浙江衛視欄目組則在第一時間撤片、改正，並且致歉。

周鴻禕在微博上貼出錯誤的畫面並配文「這是我嗎」。（取材自每日經濟新聞）
周鴻禕在微博上貼出錯誤的畫面並配文「這是我嗎」。（取材自每日經濟新聞）

上游新聞報導，「已經稱得上是風靡世界的小米手機的創始人、老總，突然就換人了？」僅僅一夜之間，這個熱議在微博上火了。 10月2日晚，浙江衛視「週末面孔」的字幕出現明顯錯誤：竟將小米科技的創始人、老總雷軍認成了周鴻禕，引發無數網友尤其是科技迷的廣泛吐槽，閱讀量已經逼近百萬。

報導說，雷軍在3日發出的兩條微博中，已經有網友開玩笑地貼出了他的名字被打成了「周鴻禕」的截圖，但只是雷軍本人並未對網友們的玩笑作出回應。

浙江衛視這檔鬧了烏龍的節目名叫「新聞深一度」。因為2日剛好是週六，按照這檔節目的正常編播，週六剛好是其播出固定特輯「週末面孔」的時候。

結合出錯字幕出現的畫面看，2日晚的節目切入點應該是前不久剛剛在浙江烏鎮落幕的世界互聯網大會。出錯的畫面中，小米科技的創始人、老總雷軍正在致辭，但不知為何下面的字幕打成了「小米科技創始人 董事長周鴻禕」。

「週末面孔」欄目編輯組稱，錯誤發生後，欄目組已第一時間撤片、改正，並特向雷軍先生、周鴻禕先生及廣大觀眾、網友致以深深歉意！欄目組將認真吸取教訓，杜絕此類問題發生。

「把雷軍認成了周鴻禕？怎麼會？」「小米科技創始人董事長換人了？」「怎麼可能把雷軍認成周鴻禕？」、「感覺是字幕校對沒起作用」，在不少網友看來，這個錯誤確實有點不應該。

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