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「抑鬱症重大發現」浙大教授胡海嵐獲傑出女科學家獎

中國新聞組／北京4日電
胡海嵐教授獲得第24屆世界傑出女科學家獎。（取材自北京青年報／浙江大學提供）
胡海嵐教授獲得第24屆世界傑出女科學家獎。（取材自北京青年報／浙江大學提供）

第24屆世界傑出女科學家獎日前揭曉，五位獲獎者中有一位中國女科學家，是來自浙江大學腦科學與腦醫學學院教授、教育部腦與腦機融合前沿科學中心主任胡海嵐教授。她因在神經科學，尤其是抑鬱症方面的重大發現而獲此獎項，她的工作促進了新一代抗抑鬱藥物的研發。

央視報導，世界傑出女科學家獎由教科文組織和歐萊雅基金會於1998年設立，已遴選出122名獲獎者，還在超過115個國家資助和表彰了3800餘名富有潛力的青年女科學家。

胡海嵐1996年畢業於北京大學生物系，2003年至2004年在美國維吉尼亞大學Julius Zhu博士的實驗室工作，2004年至2008年在冷泉港實驗室Roberto Malinow博士的實驗室進行博士後工作，2008年12月加入中國科學院神經科學研究所，2015年5月加入浙江大學。

胡海嵐曾被人民日報稱為「亞洲第一人」，源自於國際腦研究組織-凱默理（IBRO-Kemali）基金會曾將第12屆 IBRO-Kemali國際獎頒給胡海嵐。這是該獎自1998年設立以來，首次頒發給歐洲和北美洲以外的科學家。

北京青年報報導，2018年2月「自然」雜誌上，刊發了浙江大學胡海嵐團隊的兩篇研究長文（Research Article），中文標題分別為：《氯胺酮阻斷外側韁核簇狀放電的快速抗抑鬱機制》、《星形膠質細胞中Kir4.1驅動外側韁核神經元簇狀放電介導抑鬱症發生》，主要闡述抑鬱症研究獲得的重大突破。

每期的「自然」雜誌，只有十幾篇短文和兩三篇長文，胡海嵐團隊一次性就發表了兩篇長文。這兩篇長文，揭示了快速抗抑鬱分子的作用機制，推進了人類關於抑鬱症發病機理的認知，並提供了研發新型抗抑鬱藥物多個嶄新的分子靶點。

在胡海嵐團隊的努力下，原先抑鬱的小老鼠也開朗了。胡海嵐說，雖然藥物的研發道路漫長，但我們已經看見了曙光，邁出了第一步。

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