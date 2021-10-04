國慶開屏圖秀「中國人民共和國」 晉江文學城美工被炒

開屏宣傳圖上的「中華人民共和國」被寫成了「中國人民共和國」。（取材自觀察者網）

女性網絡文學原創基地「晉江文學城」為了慶祝中共建政72周年，10月1日在官方App 製作開屏宣傳圖，不過卻被眼尖的讀者發現出現嚴重錯誤。圖片上的「中華人 民共和國」被寫成了「中國 人民共和國」，晉江文學城急忙將錯誤圖片下架，並對涉事美工等人祭出處罰。

觀察者網報導，晉江文學城官方App開屏宣傳圖大出包，除了圖上的「中華人民共和國」被寫成「中國人民共和國」之外，熱氣球上的五星紅旗也出錯。

熱氣球上的五星紅旗也出錯。（取材自觀察者網）

據報導，中國五星紅旗的四顆小五角星各有一尖正對著大星的中心點，表示圍繞著一個中心而團結。但在該錯誤圖上，小五角星都是平行放置的。雖然該圖片已經火速下架，但還是被不少網友截圖糾錯。

晉江文學城當天21時左右發文道歉，聲明指出開屏圖的素材來自付費開通的可商用專業素材網站，「但由於剛入職的美工粗心大意且缺乏基本常識，未能對下載的素材認真檢查，出圖後，上級負責人也未能履行核查職責，導致有錯誤信息的圖片上線，造成不良影響。」

晉江文學表示，針對此事件已經開除涉事美工，並扣除公司直接領導及上級領導、總經理年度獎金以及降職等處罰。