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14特大城 杭州房價最高哈爾濱最低 長沙買房最輕鬆

記者林汪靜／北京4日電
中國14個城市9月房價每平方公尺均超過人民幣1萬元，其中，杭州最高，哈爾濱最低。（取材自中新網）
中國14個城市9月房價每平方公尺均超過人民幣1萬元，其中，杭州最高，哈爾濱最低。（取材自中新網）

中國目前有14個特大城市，觀察14個城市9月的房價可以發現，每平方公尺均超過1萬元（人民幣，下同，約1552美元），其中，杭州最高，哈爾濱最低，值得注意的是，長沙的房價收入比最低，買房最輕鬆。

第一財經報導，特大城市是城區人口規模位於500萬到1000萬之間的城市，在城市規模層級上僅次於超大城市，是中國城市體系中的重要一環。

中國國家統計局近日公布的「經濟社會發展統計圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況」顯示，根據第七次全國人口普查數據，按照城區人口排序，中國現有超大城市7個，特大城市14個。其中，14個特大城市分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。

14個特大城市中，共有5個城市房價超過了每平方公尺2萬元，除了武漢外，其他4個城市均來自東部沿海地區，其中，中國第四經濟大省浙江的省會杭州，與第二經濟大省江蘇的省會南京，房價均超過每平方公尺3萬元。

杭州以每平方公尺3萬8956元在特大城市中位居第一，在中國所有城市中位居第六，整體房價水準較高。58安居客房產研究院分院院長張波分析，近年來杭州房價上漲幅度較大與購房需求的大量增加有關。近年杭州的人口流入位居中國前列，大量的人口流入隨之帶來購房需求的同步提升

5個均價超過2萬元的特大城市中，唯一一個來自中西部地區的是武漢，目前武漢均價達到2萬101元。武漢是中西部地區高教實力最為雄厚的城市，近年來高新技術產業快速發展，數據顯示，去年，武漢市淨增高新技術企業1842家，全市高新技術企業數量達到6259家，數量在中西部地區領跑。

而房價最低的三個特大城市是哈爾濱、長沙和瀋陽，三城均價均低於1.3萬元，這之中位於中部的長沙房價為每平方公尺1萬1325元，在14個特大城市中位居倒數第二，長沙是「收入高、房價低」的典範。

在收入方面，數據顯示，去年，長沙全體居民人均可支配收入5萬1477.6元，年增5.7%，收入水準位居中西部主要城市第一名，超過了東部沿海的青島、天津、福州、泉州等地。

不過，長沙的物價、房價都保持較為穩定的水準。根據貝殼研究院發布的「2021新一線城市居住報告」顯示，長沙是典型的居住友好型城市，收入漲幅明顯跑贏房價，房價收入比僅為6.3，這個數字在特大城市中最低，也就是說，在這些城市中長沙市民的買房壓力最小。

房價 中國 武漢

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