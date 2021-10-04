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南方人搶買…黑龍江雙鴨山一套房1萬多元 長啥樣？

中國新聞組／北京4日電
網傳黑龍江雙鴨山一套二手房僅1萬多元。（視頻截圖）
網傳黑龍江雙鴨山一套二手房僅1萬多元。（視頻截圖）

網傳黑龍江雙鴨山一套二手房僅1萬多元（人民幣，下同，逾1552美元）， 拍客實地探訪，房子位於四方台區，距離市區20公里左右。中介稱，最近很多南方人委託買，一天來20多個，買得也快。

來源：YouTube

梨視頻報導，居民劉女士表示，她家因為拆遷分了兩套房，面積都接近60平方，5樓已經以2萬元的價格成交，還有一套1樓的房子沒有人買。這套花費3萬元裝修後的房子，想賣5萬元但難以成交。

拍客又看了一套70平米的毛坯房，房主稱最低賣1萬8，折合成每平方米的價格僅為257元。

據當地居民描述，2018年時房價在800元左右，8000左右能夠買一套房子的事是真實的，現在還有很多頂樓空閒著。現在則需要1萬多能買套房，但是當地人基本沒有囤房的打算。

據報導，當地中介稱，七、八千塊買的房多數不太好，稍微好點的房子在1.5萬以上。一天有二、三十個南方人委託來買房，買得也快。

據媒體報導，部分二手房售價1萬多元，並不能代表雙鴨山市二手房市場的全貌。

雙鴨山市售價較低的房子多為棚戶區改造性質的小區，同時也均為頂層樓房，距離市區較遠。雙鴨山市中心的二手房價格明顯更高，且不同區域、不同小區的房價相差也比較大。安居客雙鴨山房價網的數據顯示，雙鴨山7月二手房均價2775元/㎡。

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