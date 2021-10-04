中國十一景區亂象多 遊客滯留、帳篷滿天飛

江西省萍鄉市一處風景區湧入踏青人潮、商家駐扎，不料現場搭起的帳篷卻沒有固定好，強風吹來全部飛上天際，影片曝光讓網友傻眼。（取材自微博）

十一假期，各地景區湧進大量遊客，但也狀況不斷。湖北恩施鶴峰屏山旅遊景區因人潮太多，又未確實管控人數，致上千名遊客深夜仍滯留山區；陝西省太白山國家森林公園也有數百人在寒風中堵在索道進站口，凍得全身發抖；江西萍鄉武功山景區山頂則因大風出現「帳篷滿天飛」的奇景。

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天目新聞報導，湖北恩施鶴峰屏山旅遊景區2日緊急發布「停止售票通知」，稱因十一假期遊客人數激增，進景區人數已達當日最大承載量，即刻停止售票。此前，有多名遊客反映，直到晚上9點多，仍有大批遊客滯留在屏山景區，等著坐遊船遊峽谷。

有遊客質疑景區「只管賣票，不控制人數」，稱「體驗非常不好」；批評景區沒有應急預案，進山道路及停車場無人疏導，現場混亂，景區設計有問題，出囗只有坐船離開，沒有其它出口，船隻少，棧道沒有燈光，存在嚴重危險。

景區工作 人員介紹，景區承載遊客數上限是3000人，當天也是按這個標準接納的。 「正常來說不會出現這種情況，但是因為今年自駕 遊的遊客特別多，進入景區時間多在下午，導致遊玩進度延後了」。2日9時許，所有遊客已全部疏散。

陝西省寶雞市太白山國家森林公園，3日也發生數百人堵在天下索道上站的進站口、站在寒風中瑟瑟發抖的場景。

極目新聞報導，現場視頻顯示，在一處進站口的位置約有數百人擁堵，當時還有大霧，不少人身著外套並戴上了帽子，還有人將塑料袋戴在頭上禦寒，看來凍得發抖。景區工作人員說，由於出現大風和大霧天氣，索道進行了降速運行，排隊的人增多了造成，並未有人員滯留情形。 湖北恩施鶴峰屏山旅遊景區因人潮太多，又未確實管控人數，致上千名遊客深夜仍滯留山區。（視頻截圖）

另江西省萍鄉市武功山風景區湧入踏青人潮、商家進駐，不料現場搭起的帳篷卻沒有固定好，強風吹來全部飛上天際，視頻曝光讓網友傻眼了：「這要是搭完沒固定好，恐怕人就滿天飛了」，「這是哈利波特 霍格華茲魔法學校的秋季旅行吧？」。景區的解釋是山頂突然刮起大風，商戶拿出帳篷沒能及時固定造成。