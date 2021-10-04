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遊客未買30元門票被阻 反罵湖南苗寨景區「窮怕了」

中國新聞組／北京4日電
湖南湘西州墨戎苗寨景區內，幾名遊客2日在未購買門票的情況下進入景區，並與工作人員爭執時大喊：「你們是不是窮怕了?」引發熱議。（取材自墨戎苗寨官微）
湖南湘西州墨戎苗寨景區內，幾名遊客2日在未購買門票的情況下進入景區，並與工作人員爭執時大喊：「你們是不是窮怕了?」引發熱議。（取材自墨戎苗寨官微）

湖南湘西州墨戎苗寨景區內，幾名遊客2日在未購買門票的情況下進入景區，並與工作人員爭執時大喊：「你們是不是窮怕了?」這在網路引發熱議。景區負責人3日回稱，景區旅遊業帶動全寨近千人就業，30元的門票價格並不高，但對全寨很重要。

來源：YouTube

極目新聞報導，幾名遊客2日闖進湖南古丈縣墨戎苗寨景區，被安保人員發現他們沒有門票，雙方隨後發生爭吵。有遊客對工作人員大喊：「你們是不是窮怕了，這都收錢？」

景區工作人員張女士表示，發生爭吵的位置是在景區內，此前工作人員已提醒過幾名遊客需要買票才能進入，但幾人未購票，安保人員發現後追了上去，隨後雙方發生爭吵。張女士稱，景區工作人員曾報警，在警察到來之前，這幾名遊客離開了景區。

景區負責人龍先生龍先生稱，事發2日下午2時。古丈縣居民進景區不用門票，憑身份證從居民通道走就行，幾名遊客就從居民出入口進入景區。安保人員發現異樣，便追上他們。

龍先生表示，如果遊客參加跟團遊，則由導遊按人數購買團體票，而導遊會拿到對應人數的參觀證。但是，這幾名遊客未能提供相關證明。

遊客「窮怕了」的怒斥，在網上引起較大反響。有網友認為，30元的門票錢都不願出，這幾人才是小氣；也有網友留言稱，部分景區隨意開發，隨便找個地方圈起來就收錢，十分不合理。

對於墨戎苗寨景區是否該收費的爭議，龍先生稱，景區是3A級景區，又帶動900多人就業，為了養活員工，景區需要收取門票費用。龍先生認為，30元的門票價格並不貴。

古丈縣文旅局一位副局長表示，已向景區負責人等三名人員了解情況。該副局長稱，文旅局沒有接到遊客針對此事的投訴，如果遊客對景區有任何意見，可以向他們反映。

墨戎苗寨景區。（取材自墨戎苗寨官微）
墨戎苗寨景區。（取材自墨戎苗寨官微）

工作 就業 警察

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