亮相杜拜世博會 中國館像一盞華貴的燈籠

圖為杜拜世博會中國館開館儀式現場。（新華社）

2020年杜拜世博會近日在阿聯酋杜拜開幕，名為「華夏之光」的中國 館當天舉行開館儀式，迎接觀眾。

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新華國際報導，中國館「華夏之光」占地面積4636平方米，是本屆世博會面積最大的外國館之一。場館造型綜合運用鬥栱、花窗等中式傳統建築元素，並與現代建築理念、現代科技巧妙結合，遠遠望去如同一盞華貴的燈籠。

在中國，燈籠象徵團圓、光明和吉祥；燈籠造型的中國館寓意歡聚、溝通，構建人類命運共同體，共同追求繁榮發展。

夜幕降臨，晚上的中國館外牆流光溢彩，如夢似幻，引人入勝。在為期六個月的世博會期間，中國館每晚都會上演大型主題燈光秀，用創新的現代化手法詮釋傳統中國元素。

杜拜世博會中國館館長王瑞表示，中國館的燈籠造型由1312塊獨立紅色矩陣組成，每個紅色矩陣都是一個LED發光體，360度圍繞展館組成中國館建築燈光。另外，中國館正面、屋頂、景觀也都設有多媒體裝置。

「建設過程中最大的難度是如何將傳統燈籠造型與現代聲光電技術完美結合。為此，技術團隊反复磨合，為呈現精彩的視覺盛宴付出巨大努力。」杜拜世博會中國政府總代表、中國貿促會副會長張慎峰說。

據報導，在中國館，最受歡迎的莫過於「中國高鐵」展項。從古代漫長的徒步苦旅到今天便捷的高鐵出行，中國高鐵技術在世博會上以獨特的方式縮短時空距離。 圖為杜拜世博會中國館夜間燈光秀。（新華社）

觀眾可以進入等比例的駕駛艙，模擬駕駛「復興號」高鐵，體驗從北京 出發，途經上海、阿布扎比抵達杜拜世博園區的虛擬路線。

科技含量高、展示技術新、互動性強正是中國館的最大特點。

「探索與發現」展區以「天宮」號空間站等為亮點，展示中國在太空 探索中取得的最新成就。在這裡，遊客可以看到關於北斗衛星定位導航系統的多媒體環幕影片，還有神秘嘉賓智能機器人WalkerX帶領遊客開啟奇妙旅程。 圖為參觀者在迪拜世博會中國館觀看「探索與發現」展區。（新華社）

報導說，在「創新與合作」展區，優必選公司創新研發的熊貓造型機器人優悠成為中國館的「小明星」。擁有41個「關節」的優悠憨態可掬，四肢靈巧，是中國館的「和平友好使者”。與熊貓機器人互動成為小朋友們在中國館參觀的一大樂趣。

優悠不僅能提供導覽講解服務，還會展示太極、瑜伽、舞蹈以及寫字畫畫等技能。它在中國館「智慧生態」分展區，為觀眾介紹「中國熊貓生態長卷」、「智慧農業」等展項，讓觀眾了解中國一直以來倡導的綠色發展理念。