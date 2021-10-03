中國體驗式經濟 「一日男友」正風行 牽手一次100元

中國近期悄然流行的「一日男友」情感體驗式服務。（中青報微博）

中國 近期悄然流行「一日男友」情感體驗式服務，可陪伴約會，是新型「體驗式經濟」。但法界人士表示，該服務遊走在法律邊緣，有可能造成侵權危害。

據中國青年報披露，平台「小紅書 」上有不少博主分享「一日男友」體驗，其中博主「周富貴」在上海一家實體店，通過盲盒方式抽到一名中泰混血男友，收費為兩小時600元人民幣。這名所謂男友會陪她一起吃喝玩樂。

女子賽娜不久前收到閨密送來的生日禮物，即一份線下「一日男友」服務抵用券。約會當天，一名身穿黑色大衣、淺藍色襯衫、戴方框眼鏡的男子出現在約定的咖啡 廳。約會期間，當賽娜想作親密舉動時，如牽手，對方則面帶笑容稱牽手需額外收費，每次100元。

若在淘寶搜尋「一日男友」，會跳出鏈接，價格從一小時數十元人民幣的盲盒到半小時190元的「首席」（即頂級男友）不等。

22歲的阿唐是某店鋪「首席」，他說，店鋪會根據接單數量、月度續單量，以及個人的聲音、性格、外貌、服務態度、客戶回饋等，來評估定級，「男友」一開始都由最低做起，如月度接單量很少且續單率低，則會被解雇。

上海政法學院教師郗培植指出，這類「體驗式經濟」遊走在法律邊緣，權益遭受侵害的風險高。