北京喊節能 環時：各地毋須為「政治正確」效仿

中國限電危機擴大，港媒稱關鍵原因是地方政府「失能」。(新華社)

中國 爆發供電危機，受到各界矚目。北京 市倡議全市暫停燈火秀，夜間景觀照明時間壓縮。環球網評論，北京市此時推出此倡議是有道理的。其他大城市毋須為了「政治正確」效仿北京，除非當地的供電形勢緊張，確有必要那樣做。

評論指出，北京作為首都，在其他地區有居民生活用電遇到困難的情況下，壓縮景觀用電，同時倡導節能辦公，可以釋放出積極的政治涵義。但是，其他城市應當做的是另一件事，那就是開足馬力促進消費，最大限度地活躍城市經濟，那才是對「全國一盤棋」的積極貢獻。

中央社引述南華早報報導指出，限電風暴席捲中國，原因並不只是因為煤價飆漲，更重要的是地方政府的「失能」；因為地方政府官員一直未能認真面對中央制定的能源消耗和碳排放控制目標，並且試圖走捷徑掩蓋自己的失敗。報導指出，中國官方制定的2030年「碳達峰」目標，反讓地方官員認為高能耗計畫仍可繼續推動，而地方官員對於中央的指令，往往只是在口頭上表示服從。報導並用「失能」（failures）一詞，概括形容中國地方政府在限電問題上的不當作為，並直指這是關鍵原因。

一位要求匿名的中國官方智庫專家指出，中國一些地方官員沒有意識到節能減碳 對經濟的重要性。其中一些人只想建立高能耗計畫，用來刺激經濟成長。

報導提到，人民日報已為此斥責這些地方幹部，指中國官方限制能源消耗的目標已實施近6年，且目標「前後一致且明確」。但一些地方政府卻在最後一刻採取斷電等措施，以便可以對外聲稱，達到中央下達的節能減碳年終目標。

另據多維報導，中國請求俄羅斯大幅增加電力出口後，俄國駐哈爾濱總領事奧謝普科夫（Vladimir Oshepkov）指出，中國東北各省政府認為地區限電不僅煤炭資源短缺有關，「有種說法是，中國各地正在刻意減少能源消耗，以在2021年底不超過北京設定的二氧化碳排放指標。在黑龍江省，官方政府層面稱，電力短缺與2021年全省經濟快速復甦蘇和冬季前的設備檢修有關。」