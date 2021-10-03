天子腳下也限電 北京喊節能 「十一」燈光秀叫停

中國陷入供電危機後，首都北京市2日下令節約用電，全面暫停包括慶祝「十一」的所有燈光秀。圖為9月28日，北京永定門公園南廣場的「十一」燈光秀。（中新社）

中國 供電危機擴散到「天子腳下」，國家電網北京 市公司日前公告，市內部分地區自9月27日至10月8日執行「計畫檢修」，範圍涵蓋多個行政區內，停電時間自4至11小時不等，並全面暫停包括慶祝「十一」的所有燈光秀。北京市政府昨日並下令，全市自黨政機關以下要帶頭節約用電減少照明，縮減夜間景觀照明時間。

中央社綜合中國媒體報導，北京市政府昨日發出「關於全市節能節電的倡議書」，理由則是「倡導綠色低碳生活方式和用電習慣」，對象則是「各機關、企事業單位、廣大市民」。

「倡議書」共有六項。第一項就要求全市各級黨政機關、企事業單位和社會單位「率先垂範、帶頭踐行」綠色節能辦公；各單位應充分利用自然光照明，盡可能降低照明強度，減少照明時間。同時，上述單位應加強辦公設備節電管理，及時關閉辦公設備、辦公區域電源，機關辦公場所倡導使用步行梯，減少使用電梯。

第二項是「全市暫停燈光秀，壓減夜間景觀照明時間」；第三項則要求全市大型公共建築應嚴格執行公共建築空調溫度控制標準，室內空調溫度設置夏季不低於攝氏26度、冬季不高於20度，降低空調電耗，提高空調能效水準。

第四項要求全市商場、賓館、餐廳、娛樂場所等服務行業應減少使用或停用大功率用電設備和非必要照明燈具；積極推廣節能環保電器；第五項則要工業用戶應積極推行使用節能技術、裝備，節約用電、錯峰用電。最後一項要所有北京市民提高節能意識，使用節能燈具，選用節能家用電器，自覺養成「精細化節能習慣」。

另據香港 01報導，為緩解用電緊張，內蒙古、上海、湖南近期允許「上網電價」上浮，有專家認為。所謂「上網電價」，通常是指電網向發電企業買電的價格，該價格並不等同於是居民用電價格。而為緩解煤炭價格上漲帶來的壓力，多地均對電價機制進行小幅調整。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強則認為，電力交易價格上浮對緩解電力緊張是有好處的。不過他表示，解決電力緊張要分為短期和中長期目標，就短期而言，解決如何釋放煤炭產能、讓火電企業有動力去發電這兩個問題才算過關；長期來看，則要從產業結構調整方面入手，如調整高耗能企業，此外還要降低煤電的比重，提高新能源發電的比例。