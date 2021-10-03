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十一出遊…景區擠擠擠 高速塞塞塞 外灘買買買

中國新聞組／北京3日電
10月1日上海外灘的人潮。(取材自微博)
10月1日上海外灘的人潮。(取材自微博)

「十一」七天長假剛開始，多地已經湧現報復性旅遊人潮。泰山因人潮達瞬時最大承載量，緊急暫停賣門票；三星堆首日接待遊客人次較去年同期爆發式增長588%。各地車潮壅堵，有車主花了6個半小時才上高速。外灘濱水區更是擠滿「買買買」人潮，有人凌晨2點就到場準備排隊購物。

線上旅遊平台「同程旅行」發布的「2021『十一』黃金周旅行趨勢報告」預估，今年「十一」黃金周，國內遊人數將達6.5億人次，恢復至2019年同期的八成以上。昨天是「十一」長假首日，多地一早就出現旅遊潮，由於遊客太多，多個景區不得不臨時喊停售票。

遊人1日晚間擠爆泰山。（取材自每日經濟新聞）
遊人1日晚間擠爆泰山。（取材自每日經濟新聞）

五嶽之首的泰山1日晚間就人山人海，景區不得不於深夜通知，暫停銷售1日夜間門票。2日下午，泰山再度宣布，因門票預約數已達到最大瞬時承載量1.9萬人。依據疫情防控和假日工作有關要求，停售2日16時至3日5時的門票。

新華社報導，按照疫情防控要求，很多景區都設置了最大客流承載量或門票預約限制，但遊客仍不斷湧入。浙江杭州良渚古城遺址公園、瑤山遺址公園實施限流，呼籲遊客暫時不要前往；吉林紅石國家森林公園1日接待遊客同比去年增加了十餘倍；山西大同雲岡石窟人擠人；四川樂山大佛景區接待遊客2.2萬人次，比去年增長67.3%。

上海迪士尼樂園熱門遊樂項目這兩天排隊時間都約1個小時。上海外灘、南京路步行街同樣遊人如織；據上海市黃浦區警方統計，外灘濱水區域1日全天總客流累計逾61萬人次，上海南京路武警再現引導遊客過馬路的「拉鍊式人牆」。百聯青浦奧特萊斯廣場預計七天銷售額將達到2.7億。

剛全域開放的九寨溝目前只接受旅行團，不接受自由行，但仍迎來八方遊客，不過昨天突下起大雨，讓4萬多名遊客只好敗興而返。

圖為1日上海南京路步行街上的人潮。據報導，「十一」期間，武警上海總隊每天都派出上...
圖為1日上海南京路步行街上的人潮。據報導，「十一」期間，武警上海總隊每天都派出上千名武警，在外灘、南京路步行街、豫園等重點區域執勤，維護景區安全。（中新社）

在交通方面，高鐵、地鐵處處可見人潮，高速上一樣堵車，有網民稱堵了15個小時，有車主路過景區乾脆下車釣魚；也有車主開了一整夜都沒離開無錫，清晨5點多累到直接放棄回家；高速成了大型停車場，9月30日晚從上海出城，有人歷經6個半小時才上高速。

澎湃新聞報導，隨著旅遊大幕正式開啟，節中機票價格降幅明顯，個別地方甚至出現百元「白菜價」機票。以上海為例，3日從上海到深圳機票僅140元，相當於經濟艙0.7折。

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