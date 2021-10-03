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各地出現山寨威震天 被譏腦梗、帕金森版

中國新聞組／北京3日電
菊花展景區內的「威震天」和「擎天柱」。（取材自極目新聞）
菊花展景區內的「威震天」和「擎天柱」。（取材自極目新聞）

北京環球影城的「威震天」（又譯「密卡登」）因其機智詼諧與遊客互動聊天而暴紅，近來，多地商業活動場所出現「威震天」，只要六七千元可租可售，許多網友稱地方層出不窮的「威震天」均為山寨版。

極目新聞報導，十一長假期間，河南周口市一家商場門口，一個「威震天」和著音樂搖擺蹦迪，網友表示，因其聲音沉悶，外形和與遊客的互動對話都沒有北京環球影城的「威震天」精緻和機智，有網友戲稱其腦梗版、帕金森版「威震天」，帶來的不是歡樂，也有可能是侵權。

來源：YouTube

在河南濮陽一個既可買房又可買車的汽車小鎮，也出現了「威震天」。工作人員說，國慶期間只有1日到3日才會展出「威震天」，每天只有一個小時，時間為上午10時許，是真人站在機器外形內扮演的。至於機器人的來源，對方稱可能是租的。

另外，在河南駐馬店，有報導稱，「威震天」來這裡的菊花展了。視頻中，這個「威震天」旁邊還有另外一個變形金剛「擎天柱」（又譯「柯博文」），兩個一起行走在菊花展景區內與遊客互動。有女遊客說：「我能做你的女朋友嗎？」其中一個回答道：「太醜了！」引得女孩哈哈大笑。

商場門口的「威震天」引市民圍觀。（取材自極目新聞）
商場門口的「威震天」引市民圍觀。（取材自極目新聞）

據報導，網上有多家機械公司租售「威震天」等變形金剛，山東一家出租出售變形金剛的公司銷售人員說，他們公司可以出租、出售大型「威震天」等變形金剛，3米高的「威震天」價格為6000元左右，該款機器人由人操控。今年威震天火了以後，公司已經售出好幾台「威震天」，還出租了十幾台「威震天」。至於公司是否有版權公司的授權，要問了老闆才知道。

此外，近日一段「兩撥人在環球影城打架」的視頻引發網友關注。北京青年報報導，9月30日18時許，柳男攜家人觀看「花車巡遊」表演過程中，與趙女一行人因搶占「觀看位置」問題發生口角後引發肢體衝突。經工作，柳男、趙女等4名涉事人員已被通州公安分局依法行政拘留。

北京 河南 環球影城

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