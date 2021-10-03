1枝花100多斤、日走2萬步 他曝天安門大花籃怎誕生

大花籃頂高達18米，籃體高16米，得出動大型吊車才能完成。（取材自新華網）

每年「十一」期間，天安門 廣場的「祝福祖國」巨型花籃總是許多市民和各地遊客造訪的打卡點，不過很多人不解，花籃內每朵巨型仿真花就重達100多斤，如何插入16米高的籃體？

新華網報導，從事園林綠化工作 已近30年的中國 插花花藝大師李海波，2009年開始在天安門廣場佈置花籃造型，作為中心花壇插花部負責人，李海波揭密廣場花壇是如何誕生。

今年是中共建政72周年，花籃裡插有12種巨型仿真花，向日葵、山丹丹、映山紅、紅梅象徵紅心向黨、奮勇拚搏；牡丹、百合、康乃馨等則是祝福中國繁榮昌盛。

李海波透露，這次大花籃有很多新看點，其中的焦點花當屬牡丹，因為尺寸為歷年之最，體量達到3.6米，由8層花瓣、72瓣組成。此外，有著薄而捲曲花瓣的山丹丹，更是製作團隊獨出心裁，使用鋼板塑形出花瓣形態，並精心調配出接近於真實花朵的顏色。

每朵仿真花都重達100多斤，要精準插入16米高的籃體可是一件大工程。李海波說，花藝師們透過3D掃描和定位技術，先在數位模型花籃上確定每一枝花的空間位置、朝向和角度，再利用全站儀定位系統，確定需定位的輪廓花的位置，再由花藝師根據藝術效果調整。李海波說，負責這項工作的人每天至少要圍繞花籃走兩萬多步。

據報導，大花籃為鋼架結構，籃身為玻璃鋼材質，可扛10級風。李海波說，工程最大的難度在於籃盤吊裝與籃肚合龍。插好花的籃盤重約60噸，需要兩台吊車協作完成，吊裝時，兩台吊車需要高度一致，同時起吊、勻速平穩錯位吊裝，才能精準入位。