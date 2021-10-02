「十一」中國各地人潮擠爆 泰山景區緊急宣布停售門票

泰山1日晚間遊人如織景象。取材自每日經濟新聞

中國 「十一」七天長假剛剛開始，多地已經湧現報復性旅遊人潮。泰山景區管委會2日下午還因此緊急發布通告，線上、線下同步停售2日16時至3日5時的門票。浙江也傳出包括杭州良渚古城遺址公園、瑤山遺址公園實施限流，呼籲遊客暫時不要前往。

中國線上旅遊平台「同程旅行」發布的「2021『十一』黃金周旅行趨勢報告」預估，今年「十一」黃金周，中國全國國內遊人數將達到6.5億人次，恢復至2019年同期的八成以上。

不過，五嶽之首的泰山，1日晚間就已經是人山人海，景區不得不於深夜通知，暫停銷售1日夜間門票。2日下午，泰山再度宣布，因門票預約數已達到岱頂最大瞬時承載量（1.9萬人）。依據疫情 防控和假日工作有關要求，停售2日16時至3日5時的門票。

泰山景區特別提醒民眾，泰山景區目前實施實名制預約售票、檢票，遊客必須在預約時段內到達預約的檢票口核驗身分後才能入園遊覽。網路流傳的影片顯示，泰山許多地方2日人潮已經到了摩肩擦踵的地步。

中國媒體報導，上海迪士尼 樂園熱門遊樂項目這兩天排隊時間都在1個小時左右。上海外灘、南京路步行街同樣遊人如織。據上海市黃浦區警方統計，外灘濱水區域1日全天總客流累計超過61萬人次。

河南省鄭州市雁鳴湖生態風景區一座網紅吊橋，1日上午還因遊客太多，導致吊橋一側安全護欄和安全繩突然斷裂，十多名遊客因此掉落水中的意外，所幸未傳出人員傷亡消息。

中國文化和旅遊部早前就已預估，受三大因素影響，今年「十一」長假中國各地景區恐湧現大量遊客：

一、受7、8月疫情影響，許多民眾的暑期旅遊需求未能釋放，「補償式」出遊意願強烈；

二、部分地方和景區景點推出優惠措施，吸引民眾出門旅遊；

三、「十一」期間天氣良好，秋高氣爽，適宜外出旅遊。

據中國交通運輸部統計，10月1日，中國全國鐵路、公路、水路、民航發送的旅客總量超過6,300萬人次。