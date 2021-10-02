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電磁戰殺手殲16D亮相 刀狀天線聚焦

記者賴錦宏／北京2日電
殲16D飛機亮相第13屆中國航展，引發關注。（中新社）
殲16D飛機亮相第13屆中國航展，引發關注。（中新社）

第13屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）向外展示中國先進軍事武器。其中新型電子戰飛機殲16D亮相引發熱議。戰機的機身周圍裝有數根天線。中國軍事專家表示，在殲16D吊艙上的刀狀天線，可以有效瞄準敵方的雷達頻率以及輻射源的位置，對敵人形成軟殺傷。

香港南華早報日前發表題為「中國將在航展上首秀殲16D，展示電磁戰實力」的報導中指出，軍事專家說，殲16D表明中國非常重視電磁作戰領域的主導地位。要贏得未來戰爭，不僅必須在空中和海上占據主導地位，而且必須在信息和電磁領域占據主動地位。

美國「軍事觀察」雜誌報導稱，中國最新的噴氣式殲16D電子戰飛機在珠海首次公開亮相，此次公開亮相證明該型飛機已在解放軍空軍服役。

報導稱，2015年12月，殲16D電子戰機首次被發現攜帶有新型電子干擾吊艙，分別掛載於機翼和機身下，於不同雷達頻率下，並能對目標發起多頻段電子攻擊。這些電子設備可以解析雷達頻率，並對雷達進行定位，以便通過機身內置的共形電子戰陣列和補充天線開展更有效的干擾和反輻射攻擊。

殲16D預計將配備多達六枚反輻射導彈，設計用於瞄準敵方雷達。此外，殲16D也配備了基於霹靂12空對空導彈而發展的LD-10反輻射導彈。

美國防務新聞網站也報導，殲16D的照片顯示，它與標準殲16戰機有一些顯著區別，其中最突出的是安裝在翼尖上的一對電子戰吊艙。

殲16D在機翼下方與進氣管道旁另外安裝四個吊艙，機翼下還搭載了兩枚導彈，相比之前殲16在偵查能力與作戰能力上大大提高，可同時具備攻擊、防守、偵查為一體電子體系。

中國軍事專家稱，殲16和殲16D有可能同時用於對台作戰。他還說，殲16D很快將加入到台灣附近的巡邏行動中。

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