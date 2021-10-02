萬人排隊自首搶回國 瑞麗面臨「疫」常壓力

很多在緬北的中國人排隊等候回國，圖後方的標誌牌寫有「限量接收報名回國」字樣。(取材自微博)

雲南瑞麗疫情 嚴峻，有網友近日在人民網「地方領導留言板」諮詢離開瑞麗的政策時，瑞麗市疫情防控工作指揮部回應稱：「疫情防控仍然處於最危險、最艱難的時刻，外防輸入的壓力前所未有，疫情輸入風險與日俱增。」回應並提到，在全國各地發布滯留緬北人員勸返公告後，大量境外自首人員選擇從瑞麗入境，尚有上萬人等待入境，致使瑞麗醫療救治資源難以負荷。

澎湃新聞報導，瑞麗市疫情防控工作指揮部表示，隨著緬甸 局勢持續動盪，疫情不斷惡化，戰情、警情、疫情疊加，加之全國各地先後發布滯留緬北人員勸返公告後，導致大量境外自首人員回國，而這批人員基本上都選擇從瑞麗自首入境。瑞麗邊境 目前尚有上萬人等待入境，致使瑞麗超負荷接收，防疫壓力大增。

上萬名境外自首人員等待從瑞麗入境，使當地疫情防控壓力前所未有。圖為雲南瑞麗新冠檢測現場。（新華社）

公開資料顯示，公告的內容主要為勸返偷越中緬邊境、滯留緬北從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員。

雲南省衛健委發布消息稱，9月30日0時至24時，該省新增境外輸入確診病例9例、無症狀感染者1例；這9例確診病例均為非法出境自緬甸到邊境投案自首人員。另10月1日0時至24時，該省新增境外輸入確診病例14例、境外輸入無症狀感染者4例。新增本土無症狀感染者1例。總計19例中，有15人都是從緬甸輸入的自首人員。

疫情防控工作指揮部表示，瑞麗本次疫情與「3·29」疫情相比有幾個明顯的不同：一是所有病例均為Delta毒株感染，具有傳染性強、傳播快的特點，在姐告這個不足2平方公里的範圍內，短時間內就出現74例病例；二是絕大多數患者在檢出陽性時，沒有任何症狀或症狀極輕，難以察覺；三是病毒載量顯著增加；四是病例高度集中在邊境一線和外籍人員集聚區。