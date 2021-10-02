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大連冰雹如雞蛋大小 砸破車窗、航班取消

記者林則宏／綜合報導
大連突降冰雹，不少汽車擋風玻璃還因此被砸出好幾個大洞。（取材自觀察者網）
大連突降冰雹，不少汽車擋風玻璃還因此被砸出好幾個大洞。（取材自觀察者網）

遼寧大連9月30日晚間天氣驟變，突然出現狂風暴雨還夾雜著閃電，部分地區更下起密密麻麻的冰雹，有些冰雹甚至如雞蛋般大小，不少轎車擋風玻璃因此被砸出好幾個大洞。大連機場也宣布，因部分航空器不同程度受損，導致部分航班延誤或取消。此外，地處中國最北端、素有「神州北極」之稱的漠河，受冷空氣影響，9月30日上午，漠河開始下起雪來。

據人民日報旗下新媒體報導，9月30日夜間至10月1日清晨，大連出現了強降雨，並伴有冰雹、雷雨大風、雷電等強對流天氣。截至10月1日5時，大連全市普降中雨、局部地區出現大到暴雨。此外，大連市區和金普新區局部地區還下起冰雹。

大連突降冰雹，有些冰雹甚至如雞蛋般大小。（取材自觀察者網）
大連突降冰雹，有些冰雹甚至如雞蛋般大小。（取材自觀察者網）

報導稱，大連市氣象局9月30日14時至23時特別實施了「防雹作業」，19個作業點出動「防雹高炮」24炮次，發射「防雹炮彈」495發。

「澎湃新聞」指出，大連機場10月1日的進出港航班都因此受到不同程度影響，從桂林、福州、上海等地出發的部分航班均備降至其他機場。

此外，1日上午從大連飛往南京、福州、北京的部分航班取消，飛往蘭州、西安、烏魯木齊的部分航班則在短暫延誤後起飛。

此外，據中國日報報導，受冷空氣影響，9月30日上午，黑龍江漠河就開始下起雪來，降雪一直持續到當日下午1時。大興安嶺海拔較高的林區雪勢較大，目前已完全被積雪所覆蓋，松枝上布滿厚厚的白雪，局部地區雪深將近5公分，幻化為一片銀白世界。

中新社指出，地處中國最北端的漠河素有「神州北極」之稱。漠河冬季漫長，是中國緯度最高、氣溫最低的城市，所轄北極村則是中國唯一可觀賞到北極光和極晝現象的地方。

中國 機場 暴雨

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