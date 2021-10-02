河南網紅吊橋 遊客爆量欄斷裂 10餘人落水

河南一座網紅吊橋護欄斷裂，造成多人落水。（視頻截圖）

十一長假展開，各地旅遊出行、探親訪友、貨運物流等需求旺盛，風景區更是擠滿出遊人潮。但10月1日上午，在河南 雁鳴蟹島森林公園景區的一座網紅吊橋卻傳出憾事，因客流量較大，部分遊客在水上吊橋橋面嬉鬧，導致其中一側的安全護欄和安全繩突然斷裂，橋身側翻，10餘名遊客落水，其中包括一名小男孩，幸好都無傷亡，景區目前封閉並停業整頓。

極目新聞報導，視頻中大約有10人在湖水中，其中一人在從水中往岸上游，一人抓著吊橋上鋪設的木板。這座吊橋連接雁鳴湖的蟹島，資料顯示，中牟雁鳴湖也就是雁鳴湖生態風景區，是國家2A級風景區，是鄭州 市文化旅遊產業跨越式發展的二十個重點工程項目之一，景區的前身是河南省水利部門1995年建設的沉沙池。

據當地遊客介紹，事發時吊橋上有很多人，突然間繩子斷了，有部分落水，有人下水救人，還有人被送到醫院檢查治療。

這不是該景區第一次發生安全事故了。當地媒體2020年11月曾經報導，一女子在玩蟹島上樹林裡的另一「吊橋」項目時，繩子突然斷開致其摔成粉碎性骨折，腰部打入10根鋼釘。

此外，北京 日報報導，全國駕車跨城熱門遷入城市排行中，廣州、東莞、佛山、深圳、惠州、蘇州、杭州、成都、重慶、茂名位列前十，均為南方城市。全國駕車跨城熱門遷出城市排行中，廣州、東莞、成都、佛山、深圳、惠州、杭州、蘇州、南京、北京位列前十，其中有5個都是廣東城市。

北京也大量湧現出遊人潮，10月1日199家旅遊景區（地區）共接待遊客132.2萬人次，同比增長21.6%，比2019年增長1.1倍；營業收入1億元，同比增長39%，比2019年增長3.4倍。其中，北京環球度假區入園人數更多達2.5萬人。

八達嶺長城迎來節日客流，部分點位出現大客流，遊客在北八樓位置明顯通行緩慢，但適宜的溫度讓遊客認為，整體遊覽體驗尚可。