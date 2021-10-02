我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

十一國慶檔 「長津湖」2天賣座6.7億 破11項紀錄

中國新聞組／北京2日電
「長津湖」國慶檔兩日總票房突破6億，一舉打破中國影史11項紀錄；圖為男主角吳京。（取材自觀察者網）
「長津湖」國慶檔兩日總票房突破6億，一舉打破中國影史11項紀錄；圖為男主角吳京。（取材自觀察者網）

春節過後，中國電影市場很久沒這麼熱鬧了。十一國慶檔首日票房超6億（人民幣，下同，約9300萬美元），位列國慶檔首日票房影史第三，史詩戰爭巨製電影「長津湖」更是一馬當先，兩日總票房達6.7億人民幣，一舉打破中國影史11項紀錄。

重慶影廳，等待看「長津湖」的民眾。(取材自上游新聞)
重慶影廳，等待看「長津湖」的民眾。(取材自上游新聞)

香港01報導，「長津湖」和「我和我的父輩」目前領跑國慶檔，雙主旋律電影占國慶檔預售票房90%。從2018年開始中國拉開「獻禮劇」序幕，推出一系列的主旋律影視作品，題材和呈現方式多元，「覺醒年代」、「山海情」熱播打破過去「主旋律沒人看、年輕觀眾不喜歡」的刻板印象，主旋律更成為近年中國影劇市場的「熱門款」，亦扛起疫情下撐起票房的「重任」。

據燈塔專業版報導，「長津湖」票房破6億用時1天14時53分28秒。「長津湖」國慶首日超過4億的票房，也超越了2020年國慶單日冠軍「姜子牙」的3.63億、2019年同期「我和我的祖國」3.88億的成績，這一強勁表現已經打破中國影史劇情片單日票房紀錄、國慶檔影片首映日場次紀錄等11項紀錄。

戰爭大片「長津湖」，是以71年前抗美援朝中的長津湖戰役當背景。（取材自微博）
戰爭大片「長津湖」，是以71年前抗美援朝中的長津湖戰役當背景。（取材自微博）

「長津湖」以71年前抗美援朝中的長津湖戰役為背景。中國人民志願軍第9兵團義無反顧赴朝作戰，他們以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，憑藉超乎尋常的戰術設計與過人的意志，與美軍展開殊死對決，最終挫敗了敵人的囂張氣焰。

該片由黃建新任總監製，陳凱歌、徐克、林超賢監製及導演，吳京、易烊千璽、朱亞文、李晨、胡軍、段奕宏、韓東君等演員出演。

影片故事以英雄連隊七連及其兄弟部隊為主線展開，展現出71年前那群最可愛的人的面貌與風采。總監製黃建新稱：「這個戲最好的一點就是，每個角色都是生動的。你會覺得這些人似曾相識，你會跟著他們笑，跟著他們難過。」

作為中國影史投資規模、制作規模最大的一部電影，其背後的製作過程也頗為不易。博納影業董事長於冬曾透露，「劇本長達13萬字，光是籌備期就兩年多。三位導演率領三大組人馬投入拍攝，超7萬人次的群眾演員參演，以及近百家後期特效製作公司的支持……」

「長津湖」憑籍其表現贏得了不少業內專家的好評，一些業內人士也將「長津湖」，視為下半年低迷的電影市場的「救市之作」。儘管影片時長有三個小時，但影片的高口碑已經吸引眾多觀眾回顧歷史，許多網友也在網絡上分享影片帶來的震撼和感動。

此外，另一部主旋律電影「我和我的父輩」同樣在上映後收穫滿滿感動和高口碑。目前該片的排片落後「長津湖」，上映兩天累計票房近3億，相比該系列的前兩部在國慶檔的表現，還有一定距離。

中國 電影 導演

上一則

女娃紮「五角星辮」 愛國髮型紅了 網：中國人的浪漫

下一則

觀察站／美中對抗本質不變 競合進一退二

延伸閱讀

國慶回家

國慶回家
「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜
為女兒紮國慶髮型「五角星辮」 網友：中國人的浪漫

為女兒紮國慶髮型「五角星辮」 網友：中國人的浪漫
中國「十一」國慶 國務卿布林肯祝賀盼與中方合作

中國「十一」國慶 國務卿布林肯祝賀盼與中方合作

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

2021-09-25 14:20

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭