十一國慶檔 「長津湖」2天賣座6.7億 破11項紀錄

「長津湖」國慶檔兩日總票房突破6億，一舉打破中國影史11項紀錄；圖為男主角吳京。（取材自觀察者網）

春節過後，中國電影 市場很久沒這麼熱鬧了。十一國慶檔首日票房超6億（人民幣，下同，約9300萬美元），位列國慶檔首日票房影史第三，史詩戰爭巨製電影「長津湖」更是一馬當先，兩日總票房達6.7億人民幣，一舉打破中國影史11項紀錄。

重慶影廳，等待看「長津湖」的民眾。(取材自上游新聞)

香港01報導，「長津湖」和「我和我的父輩」目前領跑國慶檔，雙主旋律電影占國慶檔預售票房90%。從2018年開始中國拉開「獻禮劇」序幕，推出一系列的主旋律影視作品，題材和呈現方式多元，「覺醒年代」、「山海情」熱播打破過去「主旋律沒人看、年輕觀眾不喜歡」的刻板印象，主旋律更成為近年中國影劇市場的「熱門款」，亦扛起疫情下撐起票房的「重任」。

據燈塔專業版報導，「長津湖」票房破6億用時1天14時53分28秒。「長津湖」國慶首日超過4億的票房，也超越了2020年國慶單日冠軍「姜子牙」的3.63億、2019年同期「我和我的祖國」3.88億的成績，這一強勁表現已經打破中國影史劇情片單日票房紀錄、國慶檔影片首映日場次紀錄等11項紀錄。

戰爭大片「長津湖」，是以71年前抗美援朝中的長津湖戰役當背景。（取材自微博）

「長津湖」以71年前抗美援朝中的長津湖戰役為背景。中國人民志願軍第9兵團義無反顧赴朝作戰，他們以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少」，憑藉超乎尋常的戰術設計與過人的意志，與美軍展開殊死對決，最終挫敗了敵人的囂張氣焰。

該片由黃建新任總監製，陳凱歌、徐克、林超賢監製及導演 ，吳京、易烊千璽、朱亞文、李晨、胡軍、段奕宏、韓東君等演員出演。

影片故事以英雄連隊七連及其兄弟部隊為主線展開，展現出71年前那群最可愛的人的面貌與風采。總監製黃建新稱：「這個戲最好的一點就是，每個角色都是生動的。你會覺得這些人似曾相識，你會跟著他們笑，跟著他們難過。」

作為中國影史投資規模、制作規模最大的一部電影，其背後的製作過程也頗為不易。博納影業董事長於冬曾透露，「劇本長達13萬字，光是籌備期就兩年多。三位導演率領三大組人馬投入拍攝，超7萬人次的群眾演員參演，以及近百家後期特效製作公司的支持……」

「長津湖」憑籍其表現贏得了不少業內專家的好評，一些業內人士也將「長津湖」，視為下半年低迷的電影市場的「救市之作」。儘管影片時長有三個小時，但影片的高口碑已經吸引眾多觀眾回顧歷史，許多網友也在網絡上分享影片帶來的震撼和感動。

此外，另一部主旋律電影「我和我的父輩」同樣在上映後收穫滿滿感動和高口碑。目前該片的排片落後「長津湖」，上映兩天累計票房近3億，相比該系列的前兩部在國慶檔的表現，還有一定距離。