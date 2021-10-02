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去不成北京冬奧 日本「羽生結弦」粉絲拜託中國一件事

中國新聞組／北京2日電
中國駐日本大使館在推特放上了一張羽生結弦的照片及報導並回應稱，北京冬奧期間，他們聽到了日本粉絲的聲音。 （推特截圖）
中國駐日本大使館在推特放上了一張羽生結弦的照片及報導並回應稱，北京冬奧期間，他們聽到了日本粉絲的聲音。 （推特截圖）

2022年北京冬奧會及冬殘奧會不向境外觀眾售票的消息公布後，日本網民在社交媒體上表示「不能去現場很遺憾」，其中「花滑王子」羽生結弦的粉絲，就拜託中國觀眾在現場幫忙為偶像加油助威，中國駐日大使館給予正面回應，中國外交部發言人華春瑩也發推文表示「交給我們」。

環球時報報導，中國駐日大使館在推特回應稱，「收到粉絲的囑託了，在北京冬奧會期間，將和旅居中國的日本人、參加大會的日本志願者，一起為日本運動員加油」。

據日本每日新聞報導，日本花樣滑冰男子單人滑選手羽生結弦曾獲2014年索契冬奧會花樣滑冰男單冠軍和2018年平昌冬奧會花樣滑冰男單冠軍，若能參加2022年北京冬奧會，有望實現「三連冠」。

圖為羽生結弦在今年平昌冬奧。（新華社）
圖為羽生結弦在今年平昌冬奧。（新華社）

報導稱，羽生結弦的粉絲在社交媒體上稱「很想去北京」「有些遺憾」。不過也有粉絲說，「（中國）有很多熱情的粉絲」「在中國也會有很多觀眾給他加油的，放心！」「現場加油，就拜託中國觀眾了」。

環球網報導，北京大學教授張頤武稱，透過此番良性互動可以看出，日本民眾對出於疫情防控需要做出的決定表示理解，國界也不會阻礙體育愛好者之間的交流。

張頤武說，奧運會是一場全球體育盛事，無論身處何處，屆時都可以通過電視、網路絡等方式感受奧運氣氛，在此過程中增進各國民眾之間了解，這也是奧運會的意義所在。他說，可以肯定的是，中國觀眾對待各國運動員都不會吝惜掌聲。

華春瑩1日轉發了中國駐日本大使館收到的「囑托」並寫道：「寫給羽生結弦粉絲們，我看到有日本民眾發聲：『現場加油，就拜託中國觀眾了』。我想說交給我們！此外，感謝日本民眾對中國新冠防疫措施的理解。中國將在北京冬奧會、冬季殘奧會上為包括日本在內各國參賽運動員加油助威。」

中國 日本 北京

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