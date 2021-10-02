去不成北京冬奧 日本「羽生結弦」粉絲拜託中國一件事
2022年北京冬奧會及冬殘奧會不向境外觀眾售票的消息公布後，日本網民在社交媒體上表示「不能去現場很遺憾」，其中「花滑王子」羽生結弦的粉絲，就拜託中國觀眾在現場幫忙為偶像加油助威，中國駐日大使館給予正面回應，中國外交部發言人華春瑩也發推文表示「交給我們」。
環球時報報導，中國駐日大使館在推特回應稱，「收到粉絲的囑託了，在北京冬奧會期間，將和旅居中國的日本人、參加大會的日本志願者，一起為日本運動員加油」。
據日本每日新聞報導，日本花樣滑冰男子單人滑選手羽生結弦曾獲2014年索契冬奧會花樣滑冰男單冠軍和2018年平昌冬奧會花樣滑冰男單冠軍，若能參加2022年北京冬奧會，有望實現「三連冠」。
報導稱，羽生結弦的粉絲在社交媒體上稱「很想去北京」「有些遺憾」。不過也有粉絲說，「（中國）有很多熱情的粉絲」「在中國也會有很多觀眾給他加油的，放心！」「現場加油，就拜託中國觀眾了」。
環球網報導，北京大學教授張頤武稱，透過此番良性互動可以看出，日本民眾對出於疫情防控需要做出的決定表示理解，國界也不會阻礙體育愛好者之間的交流。
張頤武說，奧運會是一場全球體育盛事，無論身處何處，屆時都可以通過電視、網路絡等方式感受奧運氣氛，在此過程中增進各國民眾之間了解，這也是奧運會的意義所在。他說，可以肯定的是，中國觀眾對待各國運動員都不會吝惜掌聲。
華春瑩1日轉發了中國駐日本大使館收到的「囑托」並寫道：「寫給羽生結弦粉絲們，我看到有日本民眾發聲：『現場加油，就拜託中國觀眾了』。我想說交給我們！此外，感謝日本民眾對中國新冠防疫措施的理解。中國將在北京冬奧會、冬季殘奧會上為包括日本在內各國參賽運動員加油助威。」
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