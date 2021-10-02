結婚50年保單領萬元 杭州男「已走過30年」 不想兌現

老朱翻出的金婚保險單。（取材自都市快報）

杭州市民老朱在1992年花了40元買了一份金婚保險 單，上面寫著結婚40年是4000元（人民幣，下同），50年1萬元，他說，不知道再過20年，保險公司還認不認；對此，相應保險公司說只要保單存在就一定兌現。

都市快報報導，老朱翻出的金婚保險單，包的完好，鮮紅鮮紅。裡面寫著「中國 人民保險公司金婚紀念保險證」。起保日期公元1992年9月10日開始，從起保日起滿40年，每份領取保險金3000元正，或滿50年時領取金婚保險金1萬元正。

老朱。（取材自都市快報）

老朱說，他當時是花40元買的，1992年40元相當於他一個月工資。當時他和太太在街道辦領的結婚證，有個余姓工作 人員推薦這個保險，他想著喜上加喜，也有個長長久久的寓意就買了，也算是有紀念意義。

1992年老朱28歲，結婚花了1萬塊，那時還是萬元戶年代，一萬塊相當於一個工人幾年的收入。

這個保單再有20年就整整50年了，相應保險公司說這些老業務只要存單保存著就一定會兌現。老朱說他並不想兌現，30年前的40元相當於現在的幾千塊，現在物價這麼高，錢用完就沒了，「但這個本本是我跟我夫人走過這30年的象徵」。

「執子之手與子偕老，夫妻之道要和諧、包容。我這個並不是說為了拿這1萬塊錢，更是證明我們夫妻走過這30年風風雨雨的歷程，結婚之前並不是戀愛，這30年才是真正的戀愛。我們都是相互的。我想把這本紅紅的保單一直傳下去，直到我們老去，希望再過20年，我們還是繼續這份緣分。」老朱說。