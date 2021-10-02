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默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

深圳「棉被大王」突宣布離婚 前老闆娘持股近10億

中國新聞組／北京2日電
陳國紅（右）對富安娜持股市值近10億元。（取材自富安娜官網）
陳國紅（右）對富安娜持股市值近10億元。（取材自富安娜官網）

深圳著名家紡上市公司富安娜公司董事長林國芳，9月29日突然透過公司聲明，宣布與妻子陳國紅已解除婚姻關係，林國芳仍為公司第一大股東，公司實際控制人由林國芳、陳國紅變為林國芳。據悉，陳國紅對富安娜持股市值約為9.79億元。

每日經濟新聞報導，林國芳與陳國紅離婚後，聲明中說，林國芳持有公司3.13億股，占公司股份總數的37.75%，持股數量未發生變化，仍為公司第一大股東。此次共同控制關係解除不會對公司的經營決策產生重大影響。

富安娜聲明指出，67歲的林國芳與陳國紅原為夫妻關係，合計持有富安娜52.47%的股權，是公司原實控人。按照9月30日午間收盤價計算，目前林國芳對富安娜持股市值約為25.13億元（人民幣，下同，約3.8億美元），陳國紅對富安娜持股市值約為9.79億元。

林國芳（前排左）離婚後仍是富安娜第一大股東。（取材自富安娜官網）
林國芳（前排左）離婚後仍是富安娜第一大股東。（取材自富安娜官網）

林國芳為廣東人，曾任深圳雅豪家飾精品有限公司總經理；1994年創辦深圳市富安娜家居用品股份有限公司前身深圳富安娜家飾保健用品有限公司，公司於2009年12月在深交所上市，並歷任董事、董事長、總經理職務，他也被外界譽為「棉被大王」。

從創業初期到現在，富安娜已在中國開設近1600家實體店櫃，覆蓋700個大中城市，據2020發布的胡潤百富榜顯示，林國芳及陳國紅身家合計達到41億，排在1353名。

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