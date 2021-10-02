10萬工程款全硬幣 湖北6行員清點6天「數到手軟」

6名銀行員工清點10萬元硬幣，形容自己「數錢數到手軟」。（取材自瀟湘晨報）

湖北省崇陽縣農商行路口支行近日迎來一位「重量級」客戶，他用兩輛麵包車拖著10萬元（人民幣，下同，約1.54萬美元）硬幣，到該行辦理存款業務；銀行共出動六名銀行員工，數了六天才數完重達0.6噸的硬幣，行員們說，「真是數錢數到手軟」。

瀟湘晨報報導，這位「重量級」客戶叫肖偉華，從事工程建設工作 。他表示，日前手上一個工程完工後，工程發包方按約定給他結清工程款，但因帳戶資金有限，其中10萬元工程款全部給付的硬幣。

10萬元硬幣整整裝了13個編織袋，總重量有0.6噸，肖偉華煩惱這些錢幣既不好存放，也不便發放工人工資，想起自己曾在崇陽縣農商行路口支行辦理過業務，於是打電話向行長吳英達求救。

吳英達說，接到電話時也很吃驚，「雖然以前也遇到過類似情況，但像這麼多硬幣也是頭一次見」。

據報導，肖偉華隨後帶著13個沉甸甸的編織袋，驅車從湖南趕到了湖北崇陽。營業工作人員迅速行動，全支行包括保安在內的六名員工在大廳開始拆包、清點、分類、捆紮，前後耗時六天才將10萬元硬幣清點完畢，其中5角硬幣有3500元，1元硬幣96500元，該行員工第一時間將10萬元的硬幣成功辦理了入帳手續。

銀行員工陳凌表示，「真是數錢數到手軟，每到飯點，一雙手都是黑的，雖然很辛苦，但是為客戶提供優質的服務是我們應盡的義務，我們都很開心」。

肖偉華則握著行長吳英達的手激動地說：「真心感謝崇陽農商行的員工，是你們的貼心服務，讓我的10萬元工程款成功入帳，及時支付了工人工資」。