「十一」少林寺也舉行升旗典禮 僧眾合十唱國歌

圖為嵩山少林寺2018年8月27日首度舉行升旗儀式。（中新網）

今年10月1日是中華人民共和國成立72周年，中國 各地都舉行升旗典禮表達愛國心。儘管嵩山少林升旗、出家師父高唱中國國歌已非新聞，但「十一」這天少林寺升旗儀式的影片傳出，還是受到不少關注。

據中新社報導，北京天安門 廣場1日清晨舉行的升旗儀式，估計有13萬人參加。天安門廣場每日升降旗時間，是根據北京天文台提供的北京太陽出沒時間表來確定。從太陽的上緣露出地平線到下緣離開地平線，為升旗時間；太陽下緣落入地平線至上緣消失，為降旗時間。

中新社指出，因應「十一」升旗儀式，北京在天安門廣場部署了武警、消防、安檢等6,000多名安保人力。天安門廣場1日1時15分才開放，但不少人前一晚就已在廣場外等候進場。

報導指出，凌晨5時許，天安門廣場內的民眾已越來越多；6時06分，天安門城樓吹響升旗號角，升旗儀式正式開始，估計約有13萬人參與。

上海《澎湃新聞》發自河南的報導指出，1日一早，少林寺僧眾也列隊齊聚山門廣場舉行升旗儀式。報導稱，「隨著五星紅旗升起，少林僧眾雙手合十，跟唱國歌」。

事實上，少林寺舉行升旗儀式已經多年。《環球網》報導，2018年7月31日，中國全國性宗教團體聯席會議第六次會議發布「關於在宗教活動場所升掛國旗的倡議」後，少林寺方丈釋永信就積極表態，要率先在少林寺舉行升掛國旗儀式。

當年8月27日上午7時，河南省登封市統戰部長李力、登封市宗教局副局長吳松濤與釋永信，就率領少林寺全體僧眾首度舉行升旗儀式。