我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

「太空油罐車」珠海航展亮相 萬米高空當「救星」

中國新聞組／北京1日電
正在舉行的珠海航展上，中國航天科技集團八院展出「太空油罐車」引人關注。（取材自中國航天科技集團八院）
正在舉行的珠海航展上，中國航天科技集團八院展出「太空油罐車」引人關注。（取材自中國航天科技集團八院）

正在舉行的第13屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）上，一款中國設計研製的「太空油罐車」：「補加服務飛行器」引發公眾關注。該飛行器可破解地球靜止軌道衛星的「燃油之急」，為其延長壽命，在萬米太空實施「救星計畫」。

中新社報導，人類現代生活已經離不開地球靜止軌道衛星。它們提供天氣預報、電視轉播、移動通信、全球導航等服務。地球靜止軌道衛星的造價也十分高昂，往往高達數十億元人民幣。

通常，衛星在發射時會一次性攜帶十幾年壽命的燃料。但進入太空以後，燃料只會越用越少，燃料耗盡後，衛星的壽命就結束了。因此燃料的儲備直接決定著一顆衛星的使用壽命。

此次亮相珠海航展的補加服務飛行器，是由中國航天科技集團八院獨立設計研製，專職從事燃料「上門補加服務」的飛行器。中國航天科技集團有限公司八院科研四部副部長曾佔魁介紹，該補加服務飛行器在設計之初便簡化了自身功能，在維持基本在軌運行的前提下，實現盡可能多的裝載燃料。

補加飛行器可一次性攜帶1.3噸燃料，占自身重量的52%，堪稱一輛「太空移動油罐車」。而對一顆「急需救助」的衛星來說，只需補加50千克燃料，衛星就可以延長約一年壽命，與重新發射一顆靜止軌道衛星的造價相比，成本足足降低35%。

曾佔魁表示，在軌補加飛行器的前端裝有雷達和相機組成的導航系統，使其具備了「自動駕駛」的功能。當收到燃料短缺的衛星發出的求助信號後，飛行器將在地面調度系統的導引下，到達衛星的後方，利用導航系統自主跟蹤並接近衛星。在到達距離衛星約2米以內時，在機械臂的配合下，實現與衛星補加口的緊密連接，將燃料輸送給衛星。

此次與補加飛行器一起亮相的停靠補加裝置，是飛行器執行在軌補加任務的關鍵技術，也是中國大陸首個應用於衛星的新型對接機構，它通過與衛星實現緊密可靠連接，為補加服務飛行器進行補加任務創造條件。

中國 太空

上一則

疑嘲諷女督察殉職 二消防員停職候查

下一則

河南醉漢闖小學打校長 反被打掉3顆牙 2人都被刑拘

延伸閱讀

太陽雙超衛星亮相珠海航展 「探日」計畫受關注

太陽雙超衛星亮相珠海航展 「探日」計畫受關注

完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行

完全接種科興、國藥可入境美國 俄疫苗還不行
繼月球、火星之後…中國預計今年展開「探日」計畫

繼月球、火星之後…中國預計今年展開「探日」計畫
太空商機熱 日企分杯羹

太空商機熱 日企分杯羹

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

2021-09-25 14:20

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊