談疫情稱「天助我也」 康師傅1經理記大過

康師傅一名經理涉疫情不當言論被記過。（取材自南方+）

新冠肺炎疫情 給許多行業都帶來巨大不利影響，方便麵卻是疫情下逆勢增長的行業之一。

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全球著名市場監測和數據分析公司尼爾森數據顯示，2020年方便麵行業銷售額同比上漲4.7%。 2020年康師傅銷售額市場占有率46.3%，居市場第一位，是名副其實的「方便麵大王」。

據南方+報導，康師傅內部員工爆料稱，在6月底廣東疫情防控最緊張之際，康師傅方便麵珠三角行銷公司總經理潘某崗在給員工開會時，出現了涉疫情不當言論。

會場錄音顯示，潘某崗在談到康師傅方便麵今年業績時稱：「此時天助我也……來場疫情。」在談到中山的業績時，潘某崗對著中山區域經理說：「中山到現在還沒疫情，深圳有了、東莞有了、廣州有了、佛山有了，×××就中山沒有……天都不助你。」

「因為去年疫情確實為公司帶來了很好的利潤 ，所以也許有人還真的希望來點這種疫情災難。」康師傅內部員工表示，潘某崗的言論讓不少內部員工都很氣憤。

潘某崗對此回應稱：「個人如有言論的不當，只代表個人，我對公眾、對所有人都道歉，深深地檢討，承認所有的錯誤。」

8月16日，公司內部公布了對潘某崗的處理結果。一份內部公告顯示，潘某崗因個人言論不當，被記大過一次。

內部員工稱，公司之前就知道這個事情，事發近兩個月後媒體詢問後才出了這個公告，「由此可見公司想避重就輕低調處理。」

對於公司的處理，潘某崗表示：「我接受公司任何的處理方案和意見。已經被多輪約談，包括記過都已經在做，包括都已經談過免職的動作。」