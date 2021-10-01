浙江收費站疑刁難 司機生吃半條帶魚

貨車司機生吃半條帶魚。（視頻截圖）

網民日前爆料，浙江溫州甬台溫高速公路蕭江收費站刁難運帶魚的貨車司機，稱「帶魚不新鮮」不能走綠色通道。司機被逼無奈，最後當場吃了半條帶魚。視頻引發熱議，吳姓司機事後拍視頻指不是炒作，是事實。收費站方面則強調：查驗流程合規。

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極目新聞報導，視頻中吳先生表達不滿，「成盒的帶魚他們不看，收費員就跑到車上去找那一、兩條斷頭的、破肚的。漁網打漁，有極個別斷頭、破肚，是很正常的。我當時真的急著了，擔心魚不能按時送達，看到妻子受傷的手，更是憤怒。我打了監督電話投訴，半個多小時也沒人管，現場一定要收費才放行，讓我不能接受。」

對此，浙江溫州雨台溫高速公路有限公司曾發布聲明稱，現場工作 人員按操作規範開廂查驗，發現部分帶魚破肚、斷頭、淌出的水發黃並伴隨蚊蠅圍繞。工作人員對帶魚的新鮮度產生質疑，無法得出該車符合鮮活農產品「綠色通道」政策的事實依據，由此引發司機過激行為。隨後，收費站負責人趕赴現場重新查驗，發現新鮮與不新鮮帶魚夾雜，測算比例後給予免費放行。

吳先生30日表示不認可上述說明，因為這份聲明並未完全說明事情經過。他認為事情的關鍵在於，工作人員當時處理這件事情的態度並不積極，發生分歧後，他撥打監督電話也未及時解決問題。

「主要是車停在那裡，他們不理睬我。」吳先生說，帶魚運輸對時效有很高要求，所以他情緒激動，無奈之下做出生吃魚的極端行為。

吳先生說，廠家老闆規定了到貨時間，去晚了賣不掉，老闆可能不付運費，甚至可能索賠。僅僅一個小時，背後就是很大的風險和責任，但這次雖然遲到，老闆並沒為難他。

「其實就380塊錢。」吳先生說，「事情發生後，很多人說為了這點錢吃生魚值得嗎？其實我們利潤 也有限，貨運司機背後更多的不易和艱辛，希望得到理解和體諒。」

網民則對浙江高速收費站作法表示憤怒：「這幫人真不是人，就知道收錢。」「上次割臂自殘，這次生吃帶魚，下次呢？好一個沒有不文明行為。」