煤超瘋 山西煤老闆：10年之最 「一個月流水好幾億」

裝車司機正在將煤炭裝車發貨。（取材自新京報）

在煤炭行業浮沉11年，謝亮（化名）從山西晉城最大的煤炭集團工作 人員，變成一名煤炭貿易公司的法定代表人，從國企職工變成一名「煤老闆」，他卻對眼下這輪持續的煤炭漲價，更覺忐忑，「這十幾年都沒經歷過這種市場」。

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新京報報導，謝亮表示，2010年畢業後進入晉城當地最大的煤炭企業晉煤集團。入行那一年，正趕上煤炭行業黃金十年的尾聲，根本不需要出門跑銷售，打幾個電話就可以完成銷售任務。最瘋狂的時候，一天能有十幾個人上門，甚至還有託關係過來的，都是希望能夠拿到煤源。

2013年6月，國家取消煤炭經營資格證，煤炭市場放開，煤炭市場的競爭變得非常激烈。謝亮說，他從之前的「貴賓」變成了一個可有可無的對象，因為煤炭貿易商實在是太多了。

從那一年開始，煤炭產業進入買方市場。很多煤礦商大量地建礦、增產，擴大產能，煤礦的煤價也一度掉落至成本價以下，很多煤礦員工只能拿到保底工資。

據報導，2016年4月，國家出台「276政策」，煤礦在井下從全年生產變成一年只能生產276個工作日。那年6、7月，煤價開始報復性上漲，從平時最多人民幣十幾、二十塊到幾十、上百元的漲價，只用了五個月就漲回到四年前的價格。2016年過後，煤價才進入一個相對平穩的區間段，上下浮動。

2017年，謝亮從國企離職，開了一個小規模的公司。這幾年公司的營業額一直在增長，第一年只做了30萬噸煤的生意，現在已經翻了好幾倍。

報導稱，2020年9月，煤價出現一次持續性上漲可以用「瘋狂」來形容，業內戲謔地稱為「煤超瘋」，一直漲到今年，和2019年相比，已經翻了一番都不止，整個煤價漲得人心裡發虛。

煤價瘋漲對煤炭市場影響很大。過去煤炭貿易的周期是一個月，但去年以來，一周內就必須完成這個過程，否則就沒利潤 了，甚至賠錢。整個產業的煤源也很緊張，搶煤就像是和時間賽跑。

報導指出，因煤價的瘋狂上漲，很多小公司資金周轉不過來。所以市場行情雖然好，但賠錢的煤炭貿易商大有人在。「煤超瘋」在今年3、4月相對平靜了一些，之後又一直「瘋」到現在。

謝亮表示，「從我個人的角度來說，雖然沒有抓住煤價上漲的最好時機，但這兩年也算是過去十年裡效益比較好的兩年，上個月一個月的流水也能達到幾億元。」他說，「我總覺得從去年到今年的市場是個例外，它不具有代表性。除了老一輩做煤炭的人以外，像我們新入行的這十幾年都沒經歷過這種市場。我心裡也總是擔心，總覺得有一天價格會塌下來。目前我打算先觀望。」