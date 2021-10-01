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十一招待會 李克強重申全面貫徹一國兩制

中國新聞組／北京1日電
國務院9月30日晚在北京人民大會堂舉行國慶招待會，熱烈慶祝中華人民共和國成立72周年。（新華社）
國務院9月30日晚在北京人民大會堂舉行國慶招待會，熱烈慶祝中華人民共和國成立72周年。（新華社）

中國國務院昨晚在北京人民大會堂舉行十一國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立72周年。習近平李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人與近500位中外人士歡聚一堂，共慶共和國華誕。國務院總理李克強致辭時表示，將繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。

央視新聞報導，人民大會堂宴會廳華燈璀璨，洋溢著喜慶熱烈的節日氣氛。17時30分許，習近平等黨和國家領導人步入宴會廳。

習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，9月...
習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，9月30日晚與中外人士歡聚一堂，共慶中華人民共和國成立72周年。 （中新社）

國務院總理李克強致辭時說，今年是「十四五」開局之年，在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，全國上下統籌疫情防控和經濟社會發展，中國經濟持續恢復發展，體育健兒在奧運會、殘奧會和全運會上勇創佳績，人民生活不斷改善，各項事業取得新進步、展現新氣象。

李克強指出，前進道路上還有很多困難挑戰，向著實現第二個百年奮鬥目標邁進任重道遠，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，抓好常態化疫情防控，加強跨周期調節，繼續圍繞市場主體需求實施宏觀政策，穩定合理預期，抓好科技創新、擴大內需、鄉村振興等重點工作，提升綠色、安全發展能力，保持經濟運行在合理區間，促進經濟長期向好。

改革開放是中國的基本國策，也是今後推動中國發展的根本動力。要全面深化改革，在重要領域和關鍵環節改革上取得新的更大進展。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持「兩個毫不動搖」，打造市場化法治化國際化營商環境，培育壯大市場主體，對各類市場主體一視同仁，維護公平競爭，更大激發市場活力和社會創造力。推進高水平、制度型對外開放，拓展互利共贏空間。

李克強說，我們將繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。堅持貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共創民族復興美好未來。

李克強表示，中國作為最大的發展中國家，將立足於著力辦好自己的事，堅定不移走和平發展道路，推動建設新型國際關係，促進完善全球治理，推動構建人類命運共同體。與世界各國增進交流合作，攜手應對全球性挑戰，共促世界經濟復甦和增長。

9月30日上午，黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正...
9月30日上午，黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等來到北京天安門廣場，出席烈士紀念日向人民英雄敬獻花籃儀式。圖為習近平整理花籃上的緞帶。 （新華社）

中國 李克強 習近平

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