瑜伽教練幫壓腿 安徽女「崩一聲」粉碎性骨折

王女士提供的CT圖。（取材自安徽網）

安徽合肥一名王女士由於練瑜伽動作不到位，瑜伽工作 室的教練上前幫忙壓腿，不料一聲脆響，她的大腿骨竟被壓成粉碎性骨折，立即住院接受手術治療。店家提供5萬元（人民幣，下同，約7723美元）的賠償後，表示不願再賠償，王女士正準備透過法律途徑為自己維權。

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安徽網報導，27歲的王女士平日喜歡參加瑜伽課，「附近有家叫巷深瑜伽的工作室，我已經在這裡練習瑜伽有一年多時間了。」一年多來，她主要參加的是大班教學，對服務和專業度都滿意。

王女士今年8月花了7600元報了一對二的瑜伽私教班，一共有20節課。王女士說，由於私教老師李敏（化名）先前就在瑜伽大班課上指導過大家，王女士對她的專業程度很放心。沒想到意外就發生在私教課的第一節課上。

「當時是在做瑜伽的龍式動作，要求腿部大開大合。」王女士回憶，她跪在瑜伽墊上，右腳向前邁出一大步，在保持髖部中正的同時，左腿需要往後拉伸。由於左腿動作不夠到位，李敏便上前輔助。 「她當時幫我壓腿時，應該是向下用力過重，我就感到一陣劇烈的疼痛。」聽到痛苦的叫聲，李敏也嚇了一跳，連忙將其送往醫院治療。

王女士被緊急送往醫院後，經診斷為：左側股骨粉碎性骨折、移位明顯，需要手術治療。王女士在醫院治療了16天出院後，暫時無法下床走動。一邊是漫長的恢復期，一邊有手頭的工作需要處理，更讓王女士糟心的是，店家的態度讓她不太能接受。

「事情發生後，我們也找了店家商討如何解決這個事情。」王女士說，店家一開始態度配合，便決定私了解決，對方也在前期提供了5萬元賠償，「但我現在治療已經花費了5萬6000元，除了他們的5萬元，我自己還墊付了6000元，而且後期還可能存在其他的恢復治療費用。」

因為受傷導致工作耽誤所產生的損失，王女士也希望有合理的賠償。對方提供5萬元的賠償後表示不再賠償，並稱如果有其他訴求可以透過法律起訴的方式。迫於無奈，王女士準備透過法律途徑為自己維權。

據報導，瑜伽室負責人田女士回應稱，在事情發生後，他們積極配合學員的治療，並支付5萬元的賠償。對於王女士的訴求，田女士稱，目前雙方決定採取法律途徑解決此事。

來源：star星视频