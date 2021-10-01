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「怎麼這麼好看」東北虎豹照鏡子 被自己迷倒

中國新聞組／北京1日電
東北虎豹國家公園近日進行一項動物鏡像實驗，採集到罕見的野生豹照鏡子影像。（取材自央視）
東北虎豹國家公園近日進行一項動物鏡像實驗，採集到罕見的野生豹照鏡子影像。（取材自央視）

東北虎豹國家公園近日進行一項動物鏡像實驗，採集到罕見的野生虎豹照鏡子影像，只見一隻首次「照鏡子」的東北豹埋頭嗅聞、伸爪觸碰，留戀鏡中身影不肯離開。專家稱，這說明牠們可能明白鏡中影像就是自己。

來源：YouTube

央視新聞報導，科研團隊在虎豹活動頻繁區域放置了三面鋼質鏡子，並在鏡子旁裝設了紅外線相機，記錄野生動物遇到鏡子時的即時反應。很快，紅外相機記錄下一隻成年東北虎路過「陌生」鏡子時的情形。

只見這隻威武的東北虎突然迎面看到「自己身影」，立即做出快速跳躍後退的閃避動作，繼而邊觀察、邊慢慢離開。

隨後，多隻成年東北虎路過，也不約而同表現出緊急閃避，繼而防守性離開，或嘗試進攻態度，其中一隻脾氣暴躁者，甚至直接對著鏡子中的自己揮出前爪，將鋼質的鏡子拍翻在地。

然而，隨著東北虎逐漸適應鏡子存在，當牠們再度經過時，則由原來的躲避，到小心翼翼試探，最終轉化成對鏡子視若無睹。

報導指出，與成年東北虎相比，幼年東北虎則表現出完全不同態度，非但不緊張，反而對「鏡中身影」十分欣賞，端詳許久都捨不得離開，最後乾脆在鏡子旁躺臥下來，守候著自己心儀的「小夥伴」。

另外，四肢修長、皮毛華麗的東北豹，第一次看到「鏡中身影」則瞬間被自己「美」到，對著鏡子埋頭嗅聞，又做出伸爪觸碰的親暱動作，始終對鏡中身影戀戀不捨，最終也躺臥下來，與鏡子中的自己凝望相守，一躺就是好幾分鐘，久久不肯離去。

國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任、北京師範大學副教授馮利民表示，以上實驗可看到，成年東北虎初遇鏡子，初期非常謹慎，覺得「鏡中身影」是潛在威脅，會驚恐躲開；而小老虎似乎什麼都不怕，會在鏡子面前靜靜欣賞，好奇打量。

至於東北豹，則和小老虎反應相似。馮利民說，牠們對「鏡中身影」從陌生到適應，甚至長時間駐留觀察的轉變過程，預示著叢林之王極可能最終知道鏡子中的影像就是自己。

東北虎豹國家公園近日進行一項動物鏡像實驗，採集到罕見的野生虎照鏡子影像。（取材自...
東北虎豹國家公園近日進行一項動物鏡像實驗，採集到罕見的野生虎照鏡子影像。（取材自央視）

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