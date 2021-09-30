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Prada在上海開菜市場滿額送提袋 客嘆：唯一買得起

特派記者林宸誼／上海30日電
菜市場裡每個攤位每天都會限量提供Prada秋冬系列的印花包裝袋。(取材自徐匯商務)
菜市場裡每個攤位每天都會限量提供Prada秋冬系列的印花包裝袋。(取材自徐匯商務)

Prada在上海開了個菜市場，地點就在上海新的「網紅」景點—烏中市集。Prada把菜市場都包上Prada的品牌圖案和Logo，並推出買菜滿20元（人民幣，下同，約3美元）就送Prada手提袋，吸引了不少消費者前往打卡，甚至因為人太多還一度限制客流量。

來源：YouTube

還沒進菜市場，就可以在馬路邊看到外牆一大塊亮眼的Prada印花牆紙，不知情的可能還以為這是一家「高仿版」Prada店。

Prada在上海開了個菜市場，地點在上海「網紅」景點—烏中市集。（取自上觀新聞）
Prada在上海開了個菜市場，地點在上海「網紅」景點—烏中市集。（取自上觀新聞）

來此一遊的網紅不在少數，有的還帶著男友當御用攝影師，在雞蛋攤前、在熟食攤前，買上一些新鮮食材，接過Prada手提袋後不忘拍照。一名戴著墨鏡、妝容精緻的顧小姐表示，其實自己不太會做飯，但覺得這樣的菜場很有魅力，專程搭計程車過來參觀。

不少網紅拿著包上Prada 的品牌圖案的蔬果拍照打卡。（截圖自《小紅書》）
不少網紅拿著包上Prada 的品牌圖案的蔬果拍照打卡。（截圖自《小紅書》）

有網友留言，無論是蔬菜水果還是鮮花，只要包上了普拉達（Prada）的印花紙，瞬間就精緻起來。

值得注意的是，菜市場裡每個攤位每天都會限量提供Prada秋冬系列的印花包裝袋，只要買東西就免費送。這也是這次菜市場最吸引的地方，有網友表示，這可能是我離Prada最近的一次；更有網友感歎，這估計是我唯一買得起的Prada了。

不過更多當地民眾關心的還是菜價，長茄子一斤9元，生菜一斤7元，包上大牌外衣的蔬果生鮮們身價並沒有變。

這次Prada的菜市場是為了配合Prada 2021秋冬廣告大片發布所做的一次快閃店，活動到10月10日，主要是以Prada秋冬系列的印花包裹城市中不同風格的建築，重塑城市的街道風貌。

攝影 雞蛋 蔬菜

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