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特斯拉告2維權車主「侵害名譽」 各索賠500萬

中國新聞組／上海30日電
特斯拉與部分車主的「交鋒」持續升級。此為示意圖。（新華社）
特斯拉與部分車主的「交鋒」持續升級。此為示意圖。（新華社）

特斯拉與車主的「交鋒」持續升級。繼天津車主韓潮被特斯拉索賠500萬(人民幣，下同，約77.4萬美元)後，特斯拉也以「侵害名譽」為由，將曾在上海車展高喊剎車失靈的「車頂維權」張姓女車主告上法院，索賠500萬。

來源：YouTube

南方都市報報導，4月因上海車展「車頂維權」而受到關注的河南安陽張女，近日發微博稱，已收到上海市青浦區人民法院寄來的訴前調解意見徵詢書。民事起訴狀中，特斯拉稱張女的行為侵犯其名譽權，要求張女公開道歉，並賠償因此事給特斯拉造成的直接財產損失「暫計500萬元」。

張女表示，目前她和特斯拉之間共有兩個正在處理的案件糾紛，一是她起訴特斯拉、特斯拉全球副總裁陶琳侵犯名譽權案，將在9月28日召開庭前會議；二是特斯拉起訴她侵犯名譽權。

張女4月19日在上海車展特斯拉展台上，身穿印有「剎車失靈」的T恤爬上車頂大喊「特斯拉剎車失靈」，引發廣泛關注。特斯拉汽車（北京）有限公司當日深夜通過官方微博回應稱，對於不合理的訴求將不會妥協。

4月20日，上海青浦警方通報，張女因擾亂公共秩序被處以行政拘留五日。張女5月6日正式起訴特斯拉。

韓潮認為自己買的特斯拉ModelS官方認證二手車是一輛事故車，於是控告特斯拉。特...
韓潮認為自己買的特斯拉ModelS官方認證二手車是一輛事故車，於是控告特斯拉。特斯拉也將韓潮告上了法庭。（取材自21世紀經濟報導）

據報導，另有多位特斯拉車主也被特斯拉起訴名譽侵權要求高額賠償。天津車主韓潮26日表示，收到了特斯拉的名譽權糾紛起訴狀，被索賠經濟損失500萬元及承擔維權支出5萬元。此前，韓潮曾起訴特斯拉售賣重大事故車輛並勝訴，獲「退一賠三」賠償。

特斯拉 微博 北京

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