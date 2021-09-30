恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約

恒大旗下的廣州足球俱樂部與義籍教練卡納瓦羅（右）提前解約，圖左為恒大董事長許家印（Getty Images）。

中國 恒大集團面臨債務危機，旗下的廣州足球俱樂部宣布與義大利籍主教練法比奧·卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）協商解約，教練宣告離開這家奪得過八次中超 聯賽冠軍和兩次亞足聯冠軍聯賽冠軍的球隊。

廣州足球俱樂部（前稱廣州恆大 足球俱樂部）28日發布公告表示，「經友好協商」與卡納瓦羅終止合約。

由於卡納瓦羅的高額薪酬和違約金條款，這一進展被外界看作是恆大集團債務危機的一個側面，此前一直有消息指出，這家近十年最成功的中超聯賽俱樂部面臨財政危機，甚至有報導稱，球隊有可能退出下半年的中超聯賽。

原定在上周四開始備戰下半程中超聯賽的廣州隊未有如期集結，而球隊將與卡納瓦羅解約的消息，已在中國媒體流傳了一段時間。周二的公布終結了所有雙方關係前景的猜測。

主業為地產的恆大集團在多年不受約束的擴張之後，在北京改變對大資本的管理政策之下陷入嚴重的財務危機，據悉目前恆大的債務超過3000億美元。

曾是中國首富的集團主席許家印已承認，恆大目前正處在「至暗時刻」。

卡納瓦羅和恆大解約後，廣州隊內的眾多高薪球員如已歸化的埃爾克森去向，也備受關注。

雖然卡納瓦羅仍然率隊進入了2021年中超聯賽爭冠組行列，但恆大集團的危機令球隊財政未來面臨巨大的不確定性。據中國媒體報導，恆大集團正積極請求中國足協退回此前上交的引援調節，以讓球隊令堅持完成這個賽季的聯賽，否則將面臨中途退出中超的可能。

不過卡納瓦羅在執教期間，卻受到廣州球迷愛戴。2015年被忽然解僱後，他在廣州機場離開時受到大批球迷送行，並自發唱起粵語歌向他致意，成為一時熱話。

第二度執掌球隊教鞭之後，卡納瓦羅與俱樂部領導層之間的關係不時出現裂痕，並多次傳出「下課」傳聞。2019年，在一場比賽的結果未如預期之後，卡納瓦羅一度被安排「上課」，學習恆大企業文化，並由助理教練代行執教。