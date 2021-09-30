恒大旗下足球隊 高薪外籍教頭提前解約
中國恒大集團面臨債務危機，旗下的廣州足球俱樂部宣布與義大利籍主教練法比奧·卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）協商解約，教練宣告離開這家奪得過八次中超聯賽冠軍和兩次亞足聯冠軍聯賽冠軍的球隊。
廣州足球俱樂部（前稱廣州恆大足球俱樂部）28日發布公告表示，「經友好協商」與卡納瓦羅終止合約。
由於卡納瓦羅的高額薪酬和違約金條款，這一進展被外界看作是恆大集團債務危機的一個側面，此前一直有消息指出，這家近十年最成功的中超聯賽俱樂部面臨財政危機，甚至有報導稱，球隊有可能退出下半年的中超聯賽。
原定在上周四開始備戰下半程中超聯賽的廣州隊未有如期集結，而球隊將與卡納瓦羅解約的消息，已在中國媒體流傳了一段時間。周二的公布終結了所有雙方關係前景的猜測。
主業為地產的恆大集團在多年不受約束的擴張之後，在北京改變對大資本的管理政策之下陷入嚴重的財務危機，據悉目前恆大的債務超過3000億美元。
曾是中國首富的集團主席許家印已承認，恆大目前正處在「至暗時刻」。
卡納瓦羅和恆大解約後，廣州隊內的眾多高薪球員如已歸化的埃爾克森去向，也備受關注。
雖然卡納瓦羅仍然率隊進入了2021年中超聯賽爭冠組行列，但恆大集團的危機令球隊財政未來面臨巨大的不確定性。據中國媒體報導，恆大集團正積極請求中國足協退回此前上交的引援調節，以讓球隊令堅持完成這個賽季的聯賽，否則將面臨中途退出中超的可能。
不過卡納瓦羅在執教期間，卻受到廣州球迷愛戴。2015年被忽然解僱後，他在廣州機場離開時受到大批球迷送行，並自發唱起粵語歌向他致意，成為一時熱話。
第二度執掌球隊教鞭之後，卡納瓦羅與俱樂部領導層之間的關係不時出現裂痕，並多次傳出「下課」傳聞。2019年，在一場比賽的結果未如預期之後，卡納瓦羅一度被安排「上課」，學習恆大企業文化，並由助理教練代行執教。
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