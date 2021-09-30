拆彈? 中促國企買恒大資產 官方出手穩房市

據傳中國計畫讓國企收購恆大的資產。（路透）

中國 房地產巨頭恒大集團 身陷債務危機，路透引述知情人士指出，中央不太可能直接出手干預救助，但希望購買恒大資產為房市維穩，並避免或至少減輕恒大若崩潰後可能產生的社會動盪。北京正要求國企以及國家支持的地產發展商購入部份恒大資產，包括萬科、中國金茂控股、華潤置地等。

此外，為了套現百億還債， 恆大 不惜放棄一家銀行的控制權，有經濟分析認為，恆大債務分佈的地域廣泛，中央有可能多管齊下。為維穩房市，中國官方也強調會保護住房消費者的權益。

恒大債務危機持續發酵，擔心苦主恐會組織示威，微信封殺討論群組。路透報導，中國通訊應用程式微信至少封殺了8個由恒大苦主所組成的群組。從28日上午開始，他們被阻止在群組中收發信息。

被恒大事件嚇到？全球最大退休基金決定不再投資中公債，日本經濟新聞29日報導，全球最大的養老基金、日本的「政府年金投資基金」（GPIF），決定不將人民幣計價的中國政府債券納入投資組合。彭博報導，GPIF理事會7月會議紀錄顯示，當時與會理事就傾向避免投資中國債券，主要是擔心交割問題、流動性和穩定性。

房市近期深陷「恒大風暴」，也引發消費者擔心。中國官方為維穩房市，中國人民銀行與銀保監會，29日聯合召開房地產金融工作座談會，強調金融機構要維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

路透援引消息人士表示，目前恒大債務高達3050億美元，正處於倒閉邊緣。而有6位消息人士指出，北京不太可能直接干預以解決恒大的危機。這6名消息人士包含4位來自政府和監管機構的人員。

消息人士說，幾家國有企業已經對恆大在廣州的資產進行了調查。其中一個代表性的例子是，廣州城投集團接近收購恒大廣州足球俱樂部體育場及周邊住宅項目。該體育場耗資約19億美元，設計可容納10萬多人，是世界上最大的足球場館。

消息人士指，相關部門希望通過這些資產購買，萬一恒大陷入無序倒閉，或許能避免或至少緩解可能出現的社會動盪。

自由亞洲電台報導，恆大早前也宣布，把手持的盛京銀行19.93%股權售予瀋陽市一家國企，合共作價99.93億元人民幣（約15億美元），全部用作償還對盛京銀行的債務，這意味恆大失去盛京銀行的控制權。今年8月，恆大為了套現，也曾轉讓1.9%的盛京銀行股份給瀋陽國企。

恆大表示，公司流動性問題對盛京銀行造成巨大負面影響，引入國企受讓方作為大股東，有助穩定盛京銀行的經營，同時有助於公司仍持有的盛京銀行14.57%股權的增值保值。公告披露，此出售事項的交割需要得到盛京銀行的配合，盛京銀行要求，出售事項全部所得款項需用作償還恆大對盛京銀行的相關債務。