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迫在「煤」睫 陝貴等多省自保不再外售

中國新聞組／北京30日電
煤炭和煤電價格的持續飆升，也是中國限電衝擊持續擴大的主要原因之一。（取材自新京報）
煤炭和煤電價格的持續飆升，也是中國限電衝擊持續擴大的主要原因之一。（取材自新京報）

9月下旬以來，全國多個省份拉閘限電，據報導，由於限電是因全國性煤炭緊缺、煤價高企等因素引發的供需失衡造成，多個省份已展開「自保」，包括陝西、貴州、內蒙古等地已將「保供給」列為當前首要任務，不再對外售煤，預計這波保供限售情況會持續到年底。

紅星新聞報導，本輪停電、限電的根本原因一方面受全國性煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒掛影響，另一方面則是用電需求猛增。供電供熱企業的利潤被燃煤成本吞噬，例如5500大卡動力煤4個月漲幅高達65.6%，進口煤價格也不斷刷新歷史新高。

陝西、貴州、內蒙古等地多家煤礦負責人表示，在目前的情勢下，保供給是當前首要任務，為了保障所屬集團旗下的電力供應，或是與電力企業簽訂了第四季度增量保供合同，目前他們都沒有多餘的庫存和產能對外售煤。

陝西榆林某煤業公司相關負責人表示，陝西榆林要求全市的煤炭企業必須在榆林能源化工交易中心平台線上交易，他所在的企業在年底前都不會對外拍賣煤炭。

貴州的某煤炭經銷商表示，貴州也產煤，但他們仍需要到內蒙古、陝西、山西三個煤炭大省買煤。內蒙古多家煤炭公司增加了產能卻不對外出售，因已經簽訂了合同為大型電力公司供煤，預計會持續到年底。

煤炭運輸車隊負責人老金（化名）表示，由於很多煤礦不對外售煤，很多車隊集中滯留在少數礦區。另一家為保供型煤礦運煤的物流公司表示，他們每天奔波於礦區和電廠，已經沒有多餘的車輛了，加價也不行。

澳洲媒體SBS中文引述彭博報導，船舶經紀公司 Banchero Costa & Co的研究主管 Ralph Leszczynski 認為，在供需失衡下，「中國政府可能被迫放寬對澳洲的煤炭禁令，進口更多煤炭以緩解中國國內煤價壓力」。澳洲煤炭公司Whitehaven董事長John Howard則稱中國現正處在「痛苦」的處境，因為「中國國內的煤炭價格一開始就很高」。

澳洲一向是中國的煤炭大進口國，直到澳洲政府呼籲對新冠病毒的起源進行獨立調查後，北京在2020年年中宣布不再由澳洲入口煤炭。

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