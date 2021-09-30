備戰電荒 新能源車市場急煞車 車主湧充電站排隊

限電之下，新能源車市場無奈急煞車？此為示意圖。（取材自Pexels）

近一周時間，「 限電」 以東北為起點，向中國 十餘個省份擴散，多個省市均發布限電通知。央視網發文表示，此輪限電主要還是受全國性煤炭緊缺、燃煤成本與基準電價嚴重倒掛、聯絡線淨受能力下降等因素影響。有專業人士認為，煤電供應不足將會給新能源汽車 產業帶來不利影響。

缺芯陣痛、電池荒依然困擾著新能源車行業，如今又遇到電力短缺，飛速發展中的新能源汽車市場將被迫踩下急煞車？

未來汽車日報報導，在河北保定，這座偏安一隅的小城市雖然還未遭遇大規模斷電，但那些新能源車主們已陷入恐慌。

保定大部分網約車 和出租車採用的是歐拉iQ和長城C30新能源車型。大家害怕突然斷電，車子加不了電，紛紛湧入充電站。保定某出行公司負責人吳起表示， 目前保定的每個充電站都要排隊充電。

據吳起回憶，以往網約車司機習慣在晚上充電，「 保定面積並不大，歐拉iQ續航里程有400多公里，基本能維持一天運營。」

現在，受多地限電影響，大多數司機將每天一次的充電頻率提高為每天兩次甚至是三次。有司機利用 「中午吃飯的時間補充電量，還有司機跑兩單就折返到充電站充電。」大家的里程焦慮普遍加重了。

隨著限電措施在全國各地蔓延，更多的新能源車主進入 「 備戰 」 狀態。「 十一假期不打算出門了，萬一路上的充電樁斷電，怎麼回來都是問題。」北京的一位小鵬P7車主擔憂道。也有新能源汽車車主，將通勤方式改為地鐵與公交車。

不可避免的，充電生意也受到波及。

報導說，車主恐慌性加電，充電樁行業加速轉型，風頭正盛的新能源汽車市場迎來一場大考。

中國汽車工業專家陳光祖認為，如果電煤供應短缺持續加重，將率先對新能源汽車的生產造成影響。

有業內人士透露，一些小規模的供應商出現斷電情況，導致部分模具的修模受到影響，從而影響車企生產進度。

此外，為實現限電限產，各地紛紛下達通知，減少新能源汽車相關原材料的產量。

汽車行業分析師張翔表示，限電的原因在於煤價上漲，導致火力發電公司虧損。此輪限電將導致電價上漲，新能源汽車的使用成本增加，這是對新能源汽車發展的一個不利因素。

煤電短缺令新能源車企在生產端處處受阻，在銷售端也正抑制消費者的購買欲。 「充電樁布局網絡依然不完善，再疊加拉閘斷電的潛在風險，無疑會勸退一部分新能源汽車的潛在用戶。」陳光祖認為。