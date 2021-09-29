愛國宣傳又一波 孟晚舟被列入小學教材

中國贛西職業技術學院組織學生26日觀看孟晚舟回國視頻並宣講愛國主義。（取材自贛西職業技術學院官網）

華為財務長孟晚舟 25日返回中國 ，其行為被官媒及宣傳部門美化，塑造成反抗美國 遏制中國高科技發展的「民族英雄」。山東省小學更將孟晚舟編入愛國題材，在課堂上讓小學生思辯「孟晚舟事件帶給我們的啟示」。

美國「中國數字時代」網報導，孟晚舟事件在中國的學校已成「愛國題材」。該網站並發布數張圖片，顯示山東省鄒平市第二實驗小學五年級8班的一份作業，大綱為《孟晚舟事件帶給我們的啟示》。

作業裡包含六個問題，包括：孟晚舟是誰？她被誰扣押？她為甚麼被扣押？她是怎麼獲救的？孟晚舟事件告訴我們甚麼？以及作為一個小學生，你對自己的未來有甚麼希望？

「中國數字時代」發布的另一張圖片，顯示有老師疑似向家長群派送黨媒「光明日報」下屬的「教育家」微信公號的通稿「今天，給學生講講孟晚舟回家的故事」為作業藍本。內容是批評美國策畫孟晚舟被扣押事件，目的是阻撓中國科技發展。

自由亞洲電台報導，山東鄒平第二實驗小學人員證實「孟晚舟主題」作業確實存在，但不是全校統一動作，是在特定班級範圍內執行。

山東鄒平第二實驗小學工作人員說，它不是全校範圍的，它只是針對一個班級的，是一個專門的群體，所以這個情況我們不是每個人都瞭解。

北京異議人士胡佳認為，中共不會錯過孟晚舟這樣一個向國民灌輸對仇美及弘揚國威的機會，而青少年在貧乏的信息環境中易被誤導。

目前中國官媒暫時止停了對孟晚舟凱旋而歸的宣傳。英國華裔作家馬建則認為，家長和孩子看不到孟晚舟「人質交換」事件背後的政治企圖，他估計再過幾個月，孟晚舟事件就會平息，她肯定會變成籠中之鳥。