促進生育？ 中國將減少非必要人工流產

中國 國務院昨天印發「中國婦女發展綱要」，其中提到「減少非醫學需要的人工流產」，外界將之與最新放寬的「三孩政策」聯想，認為這會成為「促生育」的手段之一。

中國政府網近日發布「中國婦女發展綱要」和「中國兒童發展綱要」。中國婦女發展綱要指出，促進婚姻家庭關係健康發展，促廣泛開展生育政策宣傳，包括引導改變生男偏好。在提高婦女生殖健康水準方面，綱要提到「減少非醫學需要的人工流產」。

德國之聲中文網報導，這一表述在社群媒體 上引起關注和討論。有人氣憤，認為這是「嫌人多時候搞計畫生育，覺得人少時候慢慢控制你讓你生」。也有人批評「非醫學需要」的說法，「乾脆說意外懷孕禁止流產好了」。

不過，這份綱要並沒有明確表示會限制墮胎 ，綱要還承諾「保障婦女享有避孕節育知情自主選擇權。落實基本避孕服務專案，加強產後和流產後避孕節育服務，提高服務可及性，預防非意願妊娠」。

報導引述中國國家衛健委的數據，2014年到2018年間，全國每年的人工流產數量為970萬例，儘管期間當局放寬了限制允許生二胎，仍比2009年到2013年間增加了51%。另一份網路上常見的數據則顯示，中國每年墮胎達1300萬人次。

南方都市報2020年1月的一篇報導稱，中國每年有統計的墮胎數量達到全球的六分之一，而實際數量可能更高。專家認為，避孕措施和避孕知識不足所導致的意外懷孕仍然是中國人工流產的最主要原因。