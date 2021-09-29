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虛擬清大生「華智冰」露臉唱歌 衝上抖音榜首

中國新聞組／上海29日電
虛擬學生「華智冰」入讀清華大學。 （取材自北京日報）
虛擬學生「華智冰」入讀清華大學。 （取材自北京日報）

中國首個原創虛擬學生「華智冰」今年進入清華大學計算機系，在清華園裡開啟學習和研究生涯。團隊近日首次發布了她的正面露臉視頻，視頻裡的她歌聲甜美，表情動作也十分真實，一舉登上抖音榜首。負責人之一清華大學教授唐傑表示，華智冰之所以顯得真實，重點在於使用智能模型「悟道2.0」，是中國首個、全球最大的萬億級模型。

來源：YouTube

鳳凰網科技報導，清華大學於6月舉行計算機系「華智冰」成果發布會，公布這位中國首位原創虛擬學生。華智冰不僅形象親切、言語自然，更會作詩、繪畫，有一定的音樂才藝，還具有一定的推理和情感交互的能力。

華智冰的正面露臉視頻。（視頻截圖）
華智冰的正面露臉視頻。（視頻截圖）

華智冰的歌聲、人類生物學特徵全部由人工智能完成，肢體則有團隊成員進行訓練完成。華智冰擁有持續的學習能力，能夠逐漸「長大」，不斷「學習」數據中隱含的模式。隨著時間的推移，華智冰針對新場景學到的新能力，將有機地融入自己的模型中，從而變得愈來愈聰明。

除了學習知識和技能，華智冰也是一個正在成長中的女孩子，華智冰的「老師」們也希望她在情商上也有更多的提升。

華智冰研發團隊成員，小冰公司聯合創始人、副總裁彭爽表示，畢業季即將來臨，華智冰作為為剛入學的學妹，當前目標是學會創作一首歌曲，是送給學長學姊的畢業禮物。

另據香港01報導，唐傑表示，支持華智冰的智能模型「悟道2.0」包含1.75萬億參數，可以在幾萬個CPU上進行預訓練，包括中文數據、英文數據、圖數據等。而且訓練效果特別好，既可以中文作答，也可以問中文回答英文，此前已於9個競賽評測任務上達到國際第一。

中國 人工智能 香港

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