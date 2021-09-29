泳將汪順被大媽硬戴帽 摘了還挨罵 網民：心疼他脾氣好

中國游泳選手汪順27日結束全運會搭機回家，在機場遭到一名大媽粉絲強行給他戴上帽子。（視頻截圖）

在東京奧運 拿下金牌、陝西全運會贏得六面金牌的游泳男神汪順27日結束全運會搭機回家，在機場 戴著口罩的他被粉絲包圍，一名大媽粉絲強行要給他戴上帽子，更大聲命令汪順「你給我戴上」，之後還跑到汪順面前，手指著他斥責，場面十分混亂。網民斥責大媽粉絲的行為，她也在微博 為過分行為致歉。

綜合媒體報導，27日，結束了全運會比賽的汪順戴著口罩現身機場，遇到了不少熱情的粉絲，然而，他身旁有一名大媽的舉動引發爭議。

中國游泳選手汪順。（新華社）

從網上片段見到，大批支持者接機，這名大媽粉絲跟在汪順身後，拿住一頂深色的帽子，一直想將帽子套在汪順的頭上，並一路大喊：「戴上，你給我戴上。」汪順一再拒絕，她就強行幫汪順戴上帽，後者馬上脫去帽子。

當汪順落扶手電梯時，這位大媽粉絲更走到汪順前面，指住他罵：「你把帽子給我戴上，快點！」儘管全程遭大媽粉絲不禮貌的對待，但汪順都沒有發過脾氣，也沒有以言語回擊，脫帽子的動作亦很溫和。

當片段在網上流傳後，網民紛紛批評這名大媽粉絲很過分，又很嚇人，令人無語，「一群神經病，特別是那大媽」、「不要讓體育圈娛樂圈化」、「潑婦撒野，一戰成名」、「汪順脾氣太好了，看著讓人心疼」、「現在知道那些娛樂明星請保鑣是防誰了吧」；亦有人讚賞汪順好脾氣。

來源：YouTube

網民亦即刻起底，找到這名大媽粉絲原來是汪順後援會的人，網名叫「秀色波瀾」，是汪順超話主持人及粉絲群群主，更有網民指她是汪順前隊友的母親。

「秀色波瀾」在發微博，承認自己的行為過分，向公眾道歉。她寫：「對於昨日在機場的言行造成的場面混亂以及給汪順帶來的不良影響，向大家致以最真誠的歉意。」她表示即日起不再擔任超話主持人及粉絲群群主，並承諾以後一定謹言慎行，請網民監督。有網民叫她好好反省，亦有的叫她解散後援會，別再搔擾汪順。

之後，微博帳號「汪順Steve全國後援會」發布聲明，宣布帳號改名為「Steve專屬的泳道」，即日起解散兩個粉絲群，並稱@秀色波瀾將不參與帳號營運，該帳號與@秀色波瀾「均屬個人行為」，不涉及任何其他組織與個人。不久後，有粉絲在汪順超話PO出粉絲群被解散的通知。

此外，被質疑與後援會帳號為同一營運者的汪順百度貼吧官方微博發文指出，該帳號與後援會及@秀色波瀾毫無關聯，是否停用由汪順決定。