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推銷家鄉農產 四川「五個大爺」登央視吸粉700萬

中國新聞組／北京29日電
四川通江縣高齡組合「五個大爺」。(取材自紅星新聞)
四川通江縣高齡組合「五個大爺」。(取材自紅星新聞)

日前在2021年中國農民豐收節晚會上，來自四川通江縣的「五個大爺」登台表演，引發熱議。五位大爺年齡最大的79歲，最小的67歲，平時以務農為生，業餘生活是拍短視頻，短短幾個月全網粉絲突破700萬。「五個大爺」塑造了留守老人「老有所樂」的生活面貌，還希望通過品牌推廣通江的農副特色產品。

紅星新聞，「五個大爺」團隊導演羅丹介紹，79歲的蘭大爺年齡最大，卻是一位閒不住的大爺，割豬草、除草仍手腳麻利；年齡最小的是67歲李大爺，兩人及閆大爺和何大爺都住在千佛村二村，團隊還有住在城裡的黃大爺。「五個大爺」應該是全國最高齡的組合。

參加央視晚會節目錄制回來後，五位大爺非常高興，閆大爺還說，這是「第一次上央視，也可能是我們最後一次上央視。」

五個大爺登上央視表演。(視頻截圖)
五個大爺登上央視表演。(視頻截圖)

「五個大爺」去年12月9日發布第一個視頻，用當時最流行的蛇形舞配樂，加上老人表演「背夾子蛇形舞」，隨即上了抖音熱搜。到現在，「五個大爺」在全網僅抖音和快手兩個帳號，粉絲就超過700萬。

有粉絲就有流量、有收益，有人認為團隊掙了不少錢。對此，羅丹說：「目前團隊並沒賺錢，我們是想打造出『五個大爺』的品牌，不賺快錢，團隊每月還給五位大爺發補貼。」黃大爺說，拍短視頻和直播掙不了多少錢，自己歲數大了，要求也不高，和幾個哥們一起，大家圖個開心。

關於「五個大爺」的發展方向，羅丹和合夥人王權表示，主要是電商，助推通江的農副特色產品，比如通江銀耳、香菇、木耳、核桃、茶葉等。羅丹說：「我們想通過『五個大爺』讓更多的人認識通江，了解通江和有特色的農副產品，通過帶貨，助推通江的發展。」

抖音 導演 核桃

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