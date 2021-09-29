我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

和若鐵路鋪完 中國最大沙漠鐵路「閉環」拚明年開通

中國新聞組／北京28日電
環塔克拉瑪幹沙漠鐵路線正式閉環，現場工人鼓掌慶祝。(取材自中國鐵路)
環塔克拉瑪幹沙漠鐵路線正式閉環，現場工人鼓掌慶祝。(取材自中國鐵路)

連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區，與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣的「和若鐵路」建造三年後，最後一組500米長鋼軌日前建好，也宣告塔克拉瑪干沙漠鐵路正式「閉環」。

觀察者網報導，和若鐵路全長825.476公里，共設20個站點，預計2022年6月開通運營，時速120公里。

和若鐵路地處有著「死亡之海」之稱的世界第二大流動性沙漠塔克拉瑪干沙漠南緣，有一半受到風沙的影響，且當地天氣炎熱乾燥、資源匱乏，施工過程極為艱辛。為防止沙害對施工的影響，風沙防護工程與鐵路建設同步進行，在沿線共修建草方格近5000萬平方米，種植梭梭樹、紅柳、沙棘等灌木和喬木近1300萬株，形成一道綠色長廊，是中國鐵路建設中首次創舉。

和若鐵路在整個施工過程當中還採用了無縫線路施工。(取材自中國鐵路)
和若鐵路在整個施工過程當中還採用了無縫線路施工。(取材自中國鐵路)

報導指，和若鐵路也是目前國內建設過的利用「沙橋」治理風沙最長的鐵路，主要橋梁有5座，長度達40公里。風沙會從橋下吹過，對線路和列車運行的影響減到最小。

而為了克服溫差大對鋼軌熱脹冷縮帶來的影響，整個施工過程當中還採用了無縫線路施工，且只能在夜晚進行鋼軌焊接作業，以確保工程品質。

和若鐵路全長825.476公里，連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區與巴音郭楞蒙古...
和若鐵路全長825.476公里，連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣。(取材自中國鐵路)

和若鐵路是國家「中長期鐵路網規畫」裡西部地區重要區域路網幹線，是南疆地區溝通西北、西南地區的便捷運輸通道，該通道的西段喀什至和田鐵路於2010年底建成通車，東段若羌至格爾木段於2020年底通車。

和若鐵路的全面鋪通，標誌著環繞塔里木盆地、包圍塔克拉瑪干沙漠鐵路線的最後一環鋪通。和若鐵路與南疆鐵路、格庫鐵路共同構成的環塔里木盆地鐵路環線，是新疆繼去年北疆鐵路環線形成之後的又一鐵路環線，開通運營後將結束洛浦、策勒、於田、民豐、且末五縣不通火車的歷史，促進地區經濟發展。

新疆 地鐵 中國

上一則

香港壹傳媒管治失當？ 財爺委審查員蒐證

下一則

香港宴會人數放寬 餐飲業：生意看升三成

延伸閱讀

鐵路華人勞工安葬內華達小鎮 記者第一手影音報導

鐵路華人勞工安葬內華達小鎮 記者第一手影音報導
紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊
沙漠出遊新時尚 buffe有沙子但浪漫

沙漠出遊新時尚 buffe有沙子但浪漫
沙漠吃buffet 中國青年出遊新時尚：會吃到沙子但浪漫

沙漠吃buffet 中國青年出遊新時尚：會吃到沙子但浪漫

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限