和若鐵路鋪完 中國最大沙漠鐵路「閉環」拚明年開通

環塔克拉瑪幹沙漠鐵路線正式閉環，現場工人鼓掌慶祝。(取材自中國鐵路)

連接新疆 維吾爾自治區南部的和田地區，與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣的「和若鐵路」建造三年後，最後一組500米長鋼軌日前建好，也宣告塔克拉瑪干沙漠鐵路正式「閉環」。

觀察者網報導，和若鐵路全長825.476公里，共設20個站點，預計2022年6月開通運營，時速120公里。

和若鐵路地處有著「死亡之海」之稱的世界第二大流動性沙漠塔克拉瑪干沙漠南緣，有一半受到風沙的影響，且當地天氣炎熱乾燥、資源匱乏，施工過程極為艱辛。為防止沙害對施工的影響，風沙防護工程與鐵路建設同步進行，在沿線共修建草方格近5000萬平方米，種植梭梭樹、紅柳、沙棘等灌木和喬木近1300萬株，形成一道綠色長廊，是中國 鐵路建設中首次創舉。

和若鐵路在整個施工過程當中還採用了無縫線路施工。(取材自中國鐵路)

報導指，和若鐵路也是目前國內建設過的利用「沙橋」治理風沙最長的鐵路，主要橋梁有5座，長度達40公里。風沙會從橋下吹過，對線路和列車運行的影響減到最小。

而為了克服溫差大對鋼軌熱脹冷縮帶來的影響，整個施工過程當中還採用了無縫線路施工，且只能在夜晚進行鋼軌焊接作業，以確保工程品質。

和若鐵路全長825.476公里，連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣。(取材自中國鐵路)

和若鐵路是國家「中長期鐵路網規畫」裡西部地區重要區域路網幹線，是南疆地區溝通西北、西南地區的便捷運輸通道，該通道的西段喀什至和田鐵路於2010年底建成通車，東段若羌至格爾木段於2020年底通車。

和若鐵路的全面鋪通，標誌著環繞塔里木盆地、包圍塔克拉瑪干沙漠鐵路線的最後一環鋪通。和若鐵路與南疆鐵路、格庫鐵路共同構成的環塔里木盆地鐵 路環線，是新疆繼去年北疆鐵路環線形成之後的又一鐵路環線，開通運營後將結束洛浦、策勒、於田、民豐、且末五縣不通火車的歷史，促進地區經濟發展。