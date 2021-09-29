和若鐵路鋪完 中國最大沙漠鐵路「閉環」拚明年開通
連接新疆維吾爾自治區南部的和田地區，與巴音郭楞蒙古自治州若羌縣的「和若鐵路」建造三年後，最後一組500米長鋼軌日前建好，也宣告塔克拉瑪干沙漠鐵路正式「閉環」。
觀察者網報導，和若鐵路全長825.476公里，共設20個站點，預計2022年6月開通運營，時速120公里。
和若鐵路地處有著「死亡之海」之稱的世界第二大流動性沙漠塔克拉瑪干沙漠南緣，有一半受到風沙的影響，且當地天氣炎熱乾燥、資源匱乏，施工過程極為艱辛。為防止沙害對施工的影響，風沙防護工程與鐵路建設同步進行，在沿線共修建草方格近5000萬平方米，種植梭梭樹、紅柳、沙棘等灌木和喬木近1300萬株，形成一道綠色長廊，是中國鐵路建設中首次創舉。
報導指，和若鐵路也是目前國內建設過的利用「沙橋」治理風沙最長的鐵路，主要橋梁有5座，長度達40公里。風沙會從橋下吹過，對線路和列車運行的影響減到最小。
而為了克服溫差大對鋼軌熱脹冷縮帶來的影響，整個施工過程當中還採用了無縫線路施工，且只能在夜晚進行鋼軌焊接作業，以確保工程品質。
和若鐵路是國家「中長期鐵路網規畫」裡西部地區重要區域路網幹線，是南疆地區溝通西北、西南地區的便捷運輸通道，該通道的西段喀什至和田鐵路於2010年底建成通車，東段若羌至格爾木段於2020年底通車。
和若鐵路的全面鋪通，標誌著環繞塔里木盆地、包圍塔克拉瑪干沙漠鐵路線的最後一環鋪通。和若鐵路與南疆鐵路、格庫鐵路共同構成的環塔里木盆地鐵路環線，是新疆繼去年北疆鐵路環線形成之後的又一鐵路環線，開通運營後將結束洛浦、策勒、於田、民豐、且末五縣不通火車的歷史，促進地區經濟發展。
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