中國東北限電 吉林省長「冷」不住了：加購煤炭發電

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。（取材自微博）

東北三省多個城市23日起無預警突然對居民停電及限電，引發民怨和亂象。冬季供暖剛需在即，吉林省長韓俊終於「開第一槍」表態，他鼓勵企業「承擔社會責任」，政府也將加緊推進購買俄國 煤、印尼 煤和蒙古煤，自產煤企業應「能開盡開，開足馬力，釋放產能」。

中國 限電原因紛傳，原本還有餘裕向外輸電的東北地區除了工業用電受限外，連民生用電也受波及。

吉林日報報導，吉林省委副書記、省長韓俊27日到發電企業視察，他提到東北的缺電和煤炭短缺、價格高有關，而過去幾年中國政府執行的「去產能」政策可能被迫局部調整。

韓俊鼓勵企業「承擔社會責任」，克服電煤價格倒掛、煤炭短缺、價格暴漲等困難，全力實現滿負荷安全運轉。他要求有關方面加強銀行和企業對接，支持企業採購煤炭，確保儲備充足。

韓俊說，會派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合約，把內蒙古政府對吉林的各項支持措施儘快落實；加緊推進俄煤、印尼煤、蒙古煤等外採計畫；在保證生產安全的前提下，自產煤企業「能開盡開，開足馬力，釋放產能」。

專家認為，東北限電的背後是用電量大增、煤炭價高生產少以及東北電力企業嚴重虧損。

中國能源網首席資訊官韓小平指出，近期煤炭供應偏緊，煤價與基準電價嚴重倒掛，每發一度電企業最少虧人民幣一毛錢，「越發電越虧本」。

民眾也在網上批露東北限電亂象，孕婦被困在電梯、學童因斷網無法上課、紅綠燈失靈以至於路口堵車、蟹農因無法冷凍河蟹導致損失、眾多透過直播販售農產的直播主沒法做生意等，頻頻限電打亂日常生活秩序全。

國家電網表示，東北地區雖已先對非居民執行限電措施，電力缺口仍在，目前整個電網有崩潰的危險。