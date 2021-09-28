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中國愛國故事氾濫 網紅竟稱在「中日邊境」遇解放軍

記者陳政錄／即時報導
這些愛國網紅的文案幾乎千篇一律。（取材自共青團）
這些愛國網紅的文案幾乎千篇一律。（取材自共青團）

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）進入喀布爾後，以及近日適逢「918」事變周年，中國抖音、微博等社交平台上，「愛國網紅」風氣越來越盛，許多人說雷同文案，錄製人正身在中朝（中國與北韓／朝鮮）、中印，甚至不存在陸地上的「中日」邊境，遇到解放軍保護的愛國故事，賺取流量，此舉引發中國共青團、中共中央政法委關注，表態要堅決反對。

共青團是中國共產黨的青年組織，堪稱政府官員的搖籃，共青團旗下公眾號「共青團中央」，28日參照中共中央政法委旗下公眾號「長安劍」等的內容資訊，整理發布一則以「堅決反對！為了博取眼球，有人複製編造『愛國流量故事』」為題的文章。

文章內容強調，「表達愛國，是正能量，是主旋律，是一件自豪的事情。」但話鋒一轉，共青團抨擊，在中國，「有人把愛國融入了血液融入了靈魂，但有人把愛國做成了生意。」

綜合共青團和中國網路平台流傳的「愛國網紅」影片內容，許多影片主播驚人雷同的以「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」，作為統一文案，講述自己在中國邊疆地區，被邊防特警、解放軍保護的感人故事，有些畫面還特別帶到有特警車入鏡。

這些網紅幾乎都會提到，想起阿富汗的人民正處在「水深火熱」，作為中國人應該自豪祖國國泰民安，並不忘在結尾提醒觀眾，「點個讚吧，讓更多的人去感受一下」，有些主播因此收穫50萬點讚量和上萬留言，有網友激動表示，「此生無悔入華夏」，也有人大喊要「為邊防兵哥哥點讚」，並未察覺這些內容，可能只是某些利益團體賺取流量、拉廣告的流水線作法。

共青團指出，有些網紅主播自稱自己站在中朝邊境鴨綠江旁，有的甚至位於根本不存在的「中日邊境」。

共青團抨擊，這些主播編造愛國流量故事，變成一場廉價的買賣，消費中國人民的愛國情懷，「令人不恥」，表態堅決反對，呼籲相關生意當休矣。

中國「愛國網紅」，講述自己人在邊疆，身後就是解放軍官兵「安全感爆棚」的經歷，邀請...
中國「愛國網紅」，講述自己人在邊疆，身後就是解放軍官兵「安全感爆棚」的經歷，邀請觀眾點讚。（取自共青團）

中國 邊境 阿富汗

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